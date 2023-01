« The Last of Us » : pourquoi les champignons seraient plus dangereux que les virus en cas de pandémie

« The Last of Us » a récemment créé son premier épisode et, bien qu’il soit resté relativement fidèle à la jeu vidéo vilain chien, modifié certains aspects et ajouté des informations nécessaires à la compréhension de cet univers. L’un d’eux était l’explication de l’origine de l’apocalypse zombie et pourquoi le pandémie fongique c’était beaucoup plus dangereux.

Les chapitre intitulé « Quand tu es perdu dans les ténèbres » Il a été diffusé sur HBO Max le dimanche 15 janvier dernier et a été très bien accueilli par le public.

Pendant les premières minutes, une scène est montrée où expliquer à quel point les champignons peuvent être dangereux et cela représentait un présage pour ce qui viendrait plus tard.

Contrairement à d’autres franchises comme « Resident Evil » ou « The Walking Dead », l’émergence des zombies n’était pas due à un virus, mais à la Cordyceps, un champignon entomopathogène qui existe dans la vraie vie Pourquoi était-ce tellement pire ?

LA PANDÉMIE DE 1968 MENTIONNÉE DANS « THE LAST OF US »

Dans l’épisode 1 de « The Last of Us », la première scène Il est situé en l’an 1968 et consiste en un programme d’entretiens dans lequel ils parlent avec deux experts de le risque de pandémie par des micro-organismes tels que des virus ou des bactéries.

Dans ce temps, le monde traversait une pandémie causée par la grippe A (H3N2)selon les archives du Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis. On estime qu’il y a 1 million de morts dans le monde et près de 100 000 dans le pays nord-américain.

Depuis 1968 dans « The Last of Us », des experts ont annoncé le danger imminent que représentait une éventuelle pandémie fongique (Photo : HBO)

POURQUOI LES CHAMPIGNONS SERONT-ILS PLUS DANGEREUX QU’UN VIRUS SELON « THE LAST OF US » ?

Au cours de l’interview sur la pandémie, l’un des spécialistes commente que une pandémie beaucoup plus dangereuse serait celle des champignons. Bien qu’il assure que les virus peuvent tuer les personnes infectées, des micro-organismes tels que Les cordyceps cherchent à contrôler leur hôte, le consomment et se reproduisent.

Dans la vie réelle, entrer dans les hôtes sous forme d’insectes et certaines espèces sont capables d’influer sur leur comportement. Par exemple, ils les font grimper au sommet d’une plante avant de mourir, libérant des spores corporelles qui jaillissent de la carcasse de l’animal.

Pour lui, il est plus logique qu’une figure comme un zombie humain soit le produit d’un champignonau lieu d’un insecte.

Comme il est révélé dans « The Last of Us », il n’y a pas de pandémies fongiques au sein de l’espèce humaine, en raison des températures dans lesquelles ces organismes vivent habituellement. Cependant, l’expert mentionne également que il existe des scénarios dans lesquels ceux-ci peuvent muter pour résister à des températures plus élevéesQuoi augmentation de la température mondialeune référence claire de l’émission au danger du changement climatique.

L’explication donnée dans la série HBO Max rs’avère beaucoup plus terrifiant alors que nous sommes toujours dans une pandémie virale qui a fait des millions de morts et qui les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus évidentes.

