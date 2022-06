The Last of Us pour PS5 arrive en 2022 – Fuite

La communauté des joueurs spécule depuis des mois sur le moment où Le dernier d’entre nous pour le Playstation 5 pourrait apparaître. Et maintenant, nous savons enfin. Même avant Fête du jeu d’été PlayStation Direct a divulgué que le titre sur 2 septembre 2022 apparaît.

dans le Play Store étaient toutes des informations officiellement sur le site publié avant que Sony ne reprenne l’annonce mis hors ligne A. Et tout s’est passé quelques heures seulement avant l’annonce officielle, qui était sans doute prévue pour le Summer Game Fest.

Surtout, le titre n’est pas seulement réédité pour la PS5. « The Last of Us Part 1 », comme le jeu s’appelle désormais, apparaît immédiatement pour le PC.

La sortie de « The Last of Us Part 1 » paraîtra le 2 septembre 2022 pour la PS5 et le PC.

The Last of Us Part 1 Firefly Edition devient exclusif !

Le dernier d’entre nous, partie 1, édition Firefly est proposé exclusivement par PlayStation. Cela signifie que nous ne pouvons les acheter que via PlayStation Direct.

Cette version inclut le Histoire solo ainsi que le chapitre précédent et le coffret est en édition limitée Édition Steelbook. Aussi dans la boîte sont les premiers Déverrouillage en jeu inclus, juste comme ça réimpressions comiques « Le dernier d’entre nous : Rêves américains #1 – #4“.

Commanderiez-vous une telle édition spéciale sur PlayStation ou préféreriez-vous vous en tenir aux boutiques en ligne en qui vous avez confiance ? N’hésitez pas à l’écrire dans les commentaires et à discuter avec nous !