« The Last Of Us » pour HBO sera-t-il fidèle au jeu original?

Le programme « Le dernier d’entre nous » HBO se concentrera sur le premier match de la saison 1, mais le créateur dit qu’il «déraillera énormément».

Neil Druckman était le réalisateur du jeu à succès Sony et Craiz Mazin est le showrunner de la série télévisée. Ils ont discuté avec IGN de ​​ce qui allait arriver dans le premier lot d’épisodes. Il est clair que l’équipe HBO ne voudrait pas trop s’éloigner de l’histoire de Ellie et joel. Mais Druckman dit maintenant que les choses vont s’écarter un peu de l’original « The Last Of Us ».

« Nous avons longuement parlé du fait que la saison 1 de la série allait être le premier match », a expliqué Druckmann, notant que pour lui et Mazin, « les fondements philosophiques de l’histoire » étaient essentiels pour réussir l’adaptation du jeu. Le chien méchant.

«Pour ce qui est des choses superficielles, un personnage doit-il porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge? Ils peuvent y figurer ou non, ce qui est bien moins important pour nous que de connaître le cœur de ces personnes et le cœur de leur parcours ».

« The Last of Us » de HBO n’a pas encore de date de sortie, restez à l’écoute pour plus d’informations.