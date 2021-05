The Last of Us Part II obtient le patch de performance PS5

Le chien méchant a publié un patch de performance pour Le dernier d’entre nous, partie II.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Square Enix décrit Outriders comme la prochaine grande franchise

Les propriétaires de PS5 Vous pouvez télécharger le correctif gratuit maintenant, ce qui permet au jeu de fonctionner à 60 images par seconde.

Le patch 1.08 de The Last Of Us Part II inclut trois améliorations de jeu dans PS4 pour les utilisateurs de PS5– Une fréquence d’images plus fluide, des temps de chargement plus rapides et une résolution améliorée.

Une option d’affichage permettra aux joueurs de choisir entre un objectif de fréquence d’images de 30 FPS ou 60 FPS, afin qu’ils puissent choisir la fréquence d’images d’origine s’ils le souhaitent.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le joueur de GTA 5 a réussi le jeu sans subir de dégâts

The Last Of Us Part II est parmi les autres titres PS4 à obtenir un correctif de performance sur PS5, y compris Ratchet & Clank, Ghost Of Tsushima et Days Gone.