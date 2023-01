The Last of Us Part II dévoile un nouveau concept art de son mode multijoueur

Le développeur de jeux vidéo Le chien méchant Nouveau Concept Art du » Multijoueur » vient d’être révéléLe dernier d’entre nous, partie II » sur leur page officielle. le coprésident Neil Druckman a écrit un message pour marquer la nouvelle année et célébrer le 10e anniversaire de »The Last of Us ».

Druckmann a également profité de l’occasion pour partager avec les fans ce que l’avenir réserve à la franchise, en publiant cette deuxième œuvre d’art conceptuelle pour le jeu multijoueur du studio se déroulant dans l’univers de »The Last of Us ».

« Avec une équipe dirigée par Vinit Agarwal, Joe Pettinati Oui Antoine Newmanle projet s’annonce comme une nouvelle expérience de notre studio, mais enraciné dans la passion de Naughty Dog pour offrir des histoires, des personnages et un gameplay incroyables », a écrit Druckmann.

En dehors de cette image publiée récemment, les informations sur le titre multijoueur de Naughty Dog restent rares. Au-delà d’une fonctionnalité de gameplay multijoueur précédente, les joueurs lui ont donné le titre officieux de » Factions 2 », car c’était ainsi que s’appelait le multijoueur du premier » The Last of Us ».

D’autre part, des rumeurs ont suggéré que Naughty Dog travaille également sur »The Last of Us Part III », étant le troisième opus de la franchise populaire. Cependant, Druckmann a déclaré via ses réseaux sociaux que les rumeurs étaient pour la plupart fausses et que le prochain projet du développeur serait plus structuré comme une émission de télévision que comme un jeu vidéo.

En octobre 2022, un rapport a révélé que Naughty Dog travaillait avec Sony sur une « franchise acclamée », mais il n’a pas été confirmé de quel jeu il s’agissait.

Bien que nous n’ayons pas encore plus d’informations sur le titre multijoueur de Naughty Dog, HBO est sur le point de sortir l’adaptation en série de »The Last of Us », avec Druckmann travaillant avec Craig Mazin dans le développement de l’histoire, en veillant à ce qu’il y ait du contenu supplémentaire qui ne soit pas intégré au jeu.

»The Last of Us » sera présenté en première sur HBO et HBO Max le 15 janvier prochain. Il n’y a pas encore de date de sortie pour le jeu multijoueur de Naughty Dog.