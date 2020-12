The Last Of Us: Part 2 publie une nouvelle bande-annonce remplie de spoilers se concentrant sur l’histoire d’Abby

Le dernier d’entre nous: La partie 2 est sortie depuis presque six mois maintenant, et Le chien méchant vient de publier une toute nouvelle bande-annonce pour le jeu qui se concentre sur l’une de ses figures les plus controversées, Abby.

La bande-annonce elle-même est un trésor de spoilers, alors regardez à vos risques et périls si vous n’avez pas joué au jeu. Nous discuterons de ces spoilers un peu après le lecteur vidéo ci-dessous, alors considérez ceci comme un énorme AVERTISSEMENT DE SPOILER pour The Last of Us: Part 2.

Eh bien… cela montrait certainement beaucoup d’informations!

Nous voyons toute l’histoire d’Abby, comment son père était le médecin qui était sur le point d’opérer Ellie et de la tuer à la fin de The Last of Us. Nous voyons comment Joel a tué le père d’Abby, l’envoyant en quête de vengeance.

Ils montrent même le meurtre brutal d’Abby de Joel avec un club de golf.

Non seulement cela, nous voyons également la quête de vengeance d’Ellie contre Abby, sur laquelle le jeu est centré.

Mais beaucoup ont accusé The Last of Us: Part 2 de publicité mensongère, car toute la moitié de l’histoire du jeu était cachée au public avant sa sortie.

The Last of Us: Part 2 est en fait deux jeux en un. Pour la première moitié, vous avez l’histoire que tout le monde connaissait. Ellie, après avoir subi une grande perte, se rend à Seattle en quête de vengeance. C’était l’histoire sur laquelle le jeu a été vendu.

Beaucoup pensaient que l’intérêt amoureux d’Ellie, Dina, était celui qui allait mourir. Cependant, c’est en fait Joel, le personnage principal du premier jeu, qui a été assassiné par Abby.

Alors qu’Ellie se déchaîne à travers Seattle, vous ne reverrez jamais Abby jusqu’à la toute fin de cette histoire. Ensuite, le jeu revient en arrière, vous faisant jouer à nouveau à toute la saga de Seattle, cette fois en tant qu’Abby, qui vit sa propre histoire parallèle à celle d’Ellie.

Alors que beaucoup hésitaient à jouer le rôle du meurtrier de Joel, il était également intéressant de voir qu’Abby n’était en aucun cas un méchant.

C’était une fille qui a perdu son père et qui voulait se venger. Pour elle, Joel et Ellie étaient les méchants, montrant à quel point le bien et le mal sont vraiment aux yeux du spectateur, en particulier dans ce monde post-apocalyptique.

L’histoire d’Abby reflète même celle d’Ellie et de Joel, avec elle tombant sur un enfant et se liant lentement avec lui, devenant une sorte de figure parentale à la fin.

The Last of Us: Part 2 est actuellement disponible pour la console PlayStation 4. Il fonctionnera également sur la version récemment publiée PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité.