The Last of Us Part 1 : Naughty Dog a-t-il caché des indices sur le prochain jeu ?

Avec Le dernier d’entre nous, partie 1 Il y a un peu moins d’une semaine, le remake complet de l’horreur de survie a frappé à partir de 2013 pour le PS5 est apparu. Même si le prix demandé est critiquable, la mise en œuvre techniquement irréprochable est convaincante sur toute la ligne. Dans notre test Examinons de plus près les forces et les faiblesses du jeu.

Les développeurs de Le chien méchant ont réussi à capturer l’esprit de l’original et à le transférer techniquement à l’année 2022. Surtout au éclairage et le animations il y a des améliorations claires, tandis que de petits changements au gameplay de base. Un petit, réglage discret fait grand bruit sur internet.

The Last of Us Part 1 : des indices sur un nouveau jeu ?

sur Twitter quelques captures d’écran du remake ont fait surface montrant un tableau de liège dans le jeu. Les images qui y sont placées sont nouvelles et étaient dans les versions pour PS3 et PS4 pas encore inclus. Le chien méchant a annoncé à l’avance qu’il y avait de nombreux petits changements qui devraient rendre les environnements de « The Last of Us Part 1 » plus crédibles, mais il pourrait y avoir plus derrière.

Les fans voient plus que de nouveaux détails dans les extraits. Ils supposent plutôt que Le chien méchant ici pourrait donner des indices pour un futur jeu. Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles un nouvelle IP du studio en un cadre fantastique pourrait jouer.

Vous pouvez en voir un sur les photos, qui sont bien cachés et ne peuvent être trouvés qu’avec une lampe de poche dragon cracheur de feuun Pégase volant et divers personnages qui vêtements et armes médiévaux usure.

Les théories deviennent plus crédibles quand on considère que Le chien méchant ont caché de tels indices dans leurs jeux dans le passé. Dans Uncharted 3 il y avait aussi art conceptuel et un quotidien dans lequel on Mystérieuse infection fongique a été parlé. Peu de temps après, « The Last of Us » a été présenté.

Qu’est-ce que vous voulez dire ? Les fans lisent-ils trop cela ou pourrait-il en être un un avis loi? Écrivez-le nous dans les commentaires !