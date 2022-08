The Last of Us Part 1 : La survie n’a jamais été aussi bonne ! Le remake PS5 dans le test

Avec Le dernier d’entre nous Naughty Dog est arrivé sur PlayStation 3 véritable jalon dans l’histoire du jeu vidéo. L’atmosphère écrasante, les personnages bien-aimés et l’histoire qui vous colle à la peau ont donné au jeu les meilleures notes et conquis le cœur des joueurs.

Après un joli up remasters pour le PS4 suit maintenant le PS5 un développé à partir de zéro refaire, conçu pour emmener le voyage de Joel et Ellie vers de nouveaux sommets. Dans le grand test 45secondes.fr, nous examinons de près la nouvelle édition « The Last of Us Part 1 ».

Visuellement encore plus remarquable

L’aventure bien-aimée d’Ellie et Joel à travers des États-Unis envahis par les champignons et apocalyptiques Intensément repensé pour la PS5. Et ça se voit dans le jeu. Alors que nous parcourons les villes brisées avec le duo père et adoptif, combattant des survivants infectés et hostiles, nous découvrons des avancées graphiques dans presque tous les coins du remake.

la nouveaux modèles de personnages semblent beaucoup plus réalistes et ont des traits du visage plus vivants. De plus, ils travaillent Des zones encore plus authentiques grâce à des détails supplémentaires et plus récupéré par la nature. La cerise graphique sur le gâteau est alors apportée par le moteur physique révisé tel que effets de feu et de particules améliorés.

Visuellement, The Last of Us Part 1 est au même niveau que l’excellent deuxième partie et ne laisse rien à désirer. Trop souvent, nous laissons les zones et leur abondance de détails travailler sur nous pendant des minutes et laissez-nous dans celui-ci paysage post-apocalyptique merveilleusement conçu perdu.

Côté technique, Naughty Dog passe à plein régime avec le remake et nous présente un choix 4K net à 40 FPS (fidélité) ou 4K dynamique à 60 FPS fluides (performances) plus HDR activable et « fréquence d’images illimitée » à plus de 60 FPS, si votre téléviseur permet cette option.

L’histoire telle que vous la connaissez et l’aimez

L’histoire et le gameplay de base de l’aventure brutale d’action de survie furtive restent fidèles à l’original. Cela a ses bons et ses mauvais côtés.

D’abord les bons points : Nous n’avons pas besoin d’en dire plus sur l’histoire, c’est un chef-d’œuvre et, pour être honnête, nous sommes heureux qu’aucun ciseau n’ait été utilisé ici. Après tout, l’histoire de survie impitoyable et passionnante de Joel et Ellie est l’une des plus grandes forces du jeu.

Meilleure IA ennemie dans les combats, mais il manque quelque chose…

Au niveau du gameplay, quelques ajustements ont été apportés, ce qui est particulièrement bénéfique pour les combats. C’est ainsi que les adversaires flanquent les zones de combat beaucoup plus réaliste grâce à une IA améliorée et vos compagnons vous apportent un meilleur soutien dans les groupes ennemis.

Cela fonctionne aussi très bien, sauf qu’une fois, Ellie a essayé si fort de nous gêner lors d’une fusillade que nous n’avons pas pu nous échapper et que notre dos a été perforé comme une passoire.

Malgré toutes les améliorations, il y a une lacune majeure : Malheureusement, en ce qui concerne le gameplay, Naughty Dog a été trop prudent pour rester fidèle à l’original et a raté le Améliorations du gameplay de la deuxième partie à installer Celui introduit dans le successeur, par exemple Éluder en cas de litige, la sensation de jeu de la partie 1 aurait certainement été très bonne et aurait apporté beaucoup plus de dynamique.

Beaucoup, beaucoup d’extras

Le remake propose de nombreux extras. Non seulement le contenu DLC de l’original est comme ça Histoire « Laissé pour compte » inclus, il y a aussi avec ça mode mort permanente et le Mode speedrun deux nouveaux défis qui feront transpirer même les vétérans.

Le package global est complété par options d’accessibilité supplémentaires et extras tels que l’art conceptuel et la visionneuse de modèles. Particulièrement cool : vous pouvez déverrouiller des vêtements, des sacs à dos et des armes dans différents modèles. Ellie avec un Dieu de la guerre-Laissez-vous faire le tour de la chemise ? Comment cool est-ce s’il vous plaît?

Vous devez creuser profondément dans vos poches

Pour le remake de « The Last of Us », vous devrez creuser profondément dans votre poche. Alors que le remaster PS4 est depuis longtemps disponible pour quelques sous ou fait même partie de la Collection PS Plus est, vous devez pour le nouveau remake plein tarif débourser, comme pour toutes les autres nouvelles productions de Sony.

Cependant, vous devez décider vous-même si les nouvelles fonctionnalités et la révision graphique en valent la peine.