The Last of Us Part 1: Digital Foundry compare PS5 Remake vs PS4 Remaster & TLOU 2

Le dernier d’entre nous, partie 1 vient comme un remake pour PS5 et PC nouveau sur le marché. Il n’y a qu’une seule bande-annonce jusqu’à présent, mais cela n’empêche pas les techniciens de Digital Foundry de faire leur travail. Voici un comparatif extrêmement détaillé des différentes versions de The Last of Us.

The Last of Us Part 1 est tellement mieux comparé au remaster

The Last of Us Part 1 est un remake : En conséquence, il est devenu jeu complet à nouveau à partir de zéro développé. Le contenu et l’histoire resteront en grande partie les mêmes, mais c’est ce que Graphiques une refonte massive recevoir. Cela commence par les textures et l’éclairage, mais va jusqu’à des tout nouveaux Modèles de personnages et animations faciales.

Exactement ce qui change : Si vous voulez vraiment savoir exactement ce qui change dans The Last of Us Part 1, vous êtes au bon endroit. Les experts techniques de Digital Foundry regardez de près la nouvelle bande-annonce et placez le matériel dans Le dernier d’entre nous remasterisé tel que Le dernier d’entre nous, partie 2 l’opposé de. Voici l’analyse technique :

Le résultat: The Last of Us Part 1 semble très beaucoup plus beau que l’original et est trop beaucoup mieux que le remaster. Portez-en un moins stylisé et beaucoup plus réaliste représentation à. De plus, les animations faciales sont maintenant vraiment la synchronisation des lèvres et les modèles de personnages ressemblent à leurs homologues dans le deuxième The Last of Us. La végétation semble plus réelle, tout comme l’éclairage.

Même le Mouvement des yeux d’Ellie sont beaucoup plus proches de la réalité cette fois qu’ils ne l’étaient il y a quelques années. Il est peut-être important de noter que le Cinématiques dans l’original The Last of Us autour de scènes pré-rendues a agi et cela être calculé en temps réel dans le remake.

Également comparé à The Last of Us Part 2 le remake de la première partie marche très bien. Comme indiqué à juste titre dans la vidéo Digital Foundry, les scènes présentées dans les deux jeux seraient, difficile à distinguersi nous ne savions pas qui est qui.