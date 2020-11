The Last of Us obtient une commande en série chez HBO

Aujourd’hui, on apprend que HBO est allé de l’avant et a donné Le dernier d’entre nous Série télévisée, ils ont développé une commande de série complète.

Bien qu’il soit en développement depuis un petit moment maintenant, même TchernobylJohn Renck pour diriger le pilote, HBO a annoncé avoir donné une commande à la série!

Craig Mazin («Chernobyl» de HBO), Neil Druckmann (franchises de jeux vidéo «The Last of Us» et «Uncharted»), et Carolyn Strauss («Chernobyl» et «Game of Thrones» de HBO) sont producteurs exécutifs avec Evan de Naughty Dog Wells et Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions. Écrit par Mazin et Druckmann, la série est une coproduction avec Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games et Naughty Dog produisent.

« Craig et Neil sont des visionnaires dans une ligue à part », a déclaré Orsi. «Avec eux à la barre aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série est sûre de résonner à la fois avec les fans inconditionnels des jeux ‘The Last of Us’ et les nouveaux arrivants dans cette saga qui définit le genre. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et puissamment immersive. »

«Nous sommes ravis de travailler avec HBO et cette fantastique équipe créative pour donner vie à la série« The Last of Us »», a déclaré Jeff Frost, président des studios de télévision Sony Pictures et Asad Qizilbash, responsable des productions PlayStation. «La narration et l’ingéniosité innovantes de PlayStation sont un complément naturel à l’orientation créative de SPT. Notre collaboration est un excellent exemple de notre philosophie «One Sony» au travail. Nous sommes impatients de développer des IP de jeu encore plus emblématiques à l’avenir. »