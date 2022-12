The Last of Us: les créateurs de la série louent la performance de Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie dans la série HBO

Dans quelques semaines, le très attendu Série Le dernier d’entre nous après le même nom Jeu à succès de Naughty Dog au début. Les principaux rôles de Aventures d’action d’horreur de survie reprendre Bella Ramsey et Pedro Pascal comme Ellie et Joël des jeux, qui se lancent dans un voyage ardu et dangereux à travers les États-Unis post-apocalyptiques.

fabricant de séries Craig Mazin a déclaré dans une récente interview sur Casting de la jeune actrice Elli et n’avait que des louanges et mots d’appréciation pour Bella Ramsey:

« La recherche d’Ellie a pris plus de temps car il est plus difficile de caster le rôle. Nous avons cherché le rôle de la jeune fille de 14 ans parmi plus de 100 candidats, après tout, jouer à un si jeune âge est une chose incroyablement difficile. C’est une chose vraiment, vraiment difficile de rendre le rôle brillant. Et les enfants n’ont pas encore beaucoup d’expérience de vie. Il est difficile de trouver des enfants qui peuvent incarner cela.

Lorsque Bella Ramsey a auditionné pour le rôle, il craignait que le co-créateur Neil Druckmann n’aime la future actrice d’Ellie :

« Je paniquais que [Druckmann] Je ne l’aimais pas et je devrais passer le reste de ma vie à savoir que nous ne pouvons pas avoir la meilleure Ellie de tous les temps. Mais heureusement, il l’aimait. Et nous n’aurions pas pu faire mieux. Elle est juste l’interprète la plus remarquable. »

Bella Ramsey : de Westeros à The Last of Us

Pour Bella Ramsey, il s’agit déjà de la deuxième grande production de série dans laquelle l’actrice britannique, qui n’a plus que 18 ans, est autorisée à jouer un rôle principal. Auparavant, de 2016 à 2019, elle a agi comme Dame Lyanna Mormont dans la série télévisée à succès jeu des trônes par HBO, le diffuseur américain à l’origine du Série Le dernier d’entre nous des stands.

La jeune actrice a été découverte un an plus tôt dans le rôle de « A Lousy Witch » dans la série pour enfants britannique basée sur une série de livres populaires. Même alors, l’enfant star de l’époque était avec un Prix ​​BAFTA Décernée, d’autres récompenses pour sa performance dans la série à succès « Game of Thrones » ont suivi.

Bella Ramsey dans Game of Thrones. © HBO

De quoi parle The Last of Us ?

Bella Ramsey est la protagoniste de The Last of Us ellie est une jeune fille qui, comme l’une des rares survivantes après une infection causée par un champignon, peut être atteinte de la maladie qui afflige les personnes touchées mutants agressifs (surnommée Runner, Stalker, Clicker et Bloater) alors que son corps se désintègre progressivement.

Ellie est apparemment immunisée contre le champignon et le trouve dans le Texan Joël un compagnon et protecteur qui à travers les terres contaminées à un centre de recherche éloigné où vous avec l’aide de l’immunité d’Ellie une remède pourrait se développer. Mais il y a sur le chemin de nombreuses aventures dangereuses passer, ce qui exige aussi beaucoup d’une jeune actrice.

Quand la série The Last of Us arrive-t-elle en Allemagne ?

ciel sorti quelques heures plus tard après la première américaine dans le Nuit du dimanche au lundi 16 janvier le premier épisode de The Last of Us WOW et ciel aller en première allemande. Les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine.

le première bande annonce et photos En tout cas, on promet déjà qu’on va nous servir une série passionnante avec de bons acteurs.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube