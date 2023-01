The Last of Us : Le nouveau titre multijoueur serait le projet le plus ambitieux de Naughty Dog à ce jour

Le dernier d’entre nous est maintenant l’une des marques de jeux les plus populaires et les plus réussies de tous les temps. Le de Le chien méchant développé et d’abord exclusivement sur Playstation la série publiée est actuellement avec un casting solide comme Série d’action en direct mis en œuvre. L’année dernière, l’original de 2013 a également obtenu un remake techniquement impressionnant fait un don.

Le studio avait aussi un complètement indépendant il y a un mois Spin-off multijoueur annoncé. Mis à part deux dessins conceptuels, on ne sait pas grand-chose sur le projet jusqu’à présent. Directeur de création Neil Druckman a révélé de nouvelles informations.

The Last of Us Multijoueur devrait être particulièrement ambitieux

Dans une conversation avec bande dessinée Druckmann n’a donné aucune indication sur une éventuelle date de sortie, mais a au moins donné quelques aperçus du développement du prochain jeu dans l’univers post-apocalyptique de « The Last of Us ».

Interrogé sur le prochain projet par Le chien méchant Druckmann a répondu qu’il s’agissait du multijoueur annoncé « The Last of Us ». Ceci est probablement en développement depuis longtemps, avant même Le dernier d’entre nous, partie 2 les premiers travaux ont été lancés. De plus, Druckmann a déclaré :

« C’est le projet le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé. Nous voulons étendre encore plus le monde. Nous continuons à raconter l’histoire, mais dans une zone multijoueur. Je n’en dévoilerai pas trop. »

© Chien méchant

Bien que nous ne sachions toujours pas à quoi ressemblera le jeu, il est bon d’entendre que Le chien méchant intégrera l’une de ses plus grandes forces – la narration. On peut donc s’attendre à en savoir plus sur le monde de The Last of Us, ses habitants et ses factions. Il a été annoncé précédemment qu’au cours de 2023 Plus d’information être obtenu.

Druckmann mentionne également une autre chose dans ce contexte, jeu précédemment non annoncéqui est actuellement à Le chien méchant est développé. Cependant, il ne peut obtenir aucun indice. Il pourrait s’agir d’un troisième spin-off de The Last of Us, un redémarrage de Inexploré ou échangez une toute nouvelle pièce d’identité.