The Last of Us : Le champignon Cordyceps est-il une vraie menace ?

HBO Max

L’intrigue de The Last of Us tourne autour du champignon Cordyceps qui transforme les humains en zombies. Cette menace est-elle probable dans le monde réel ? La réponse.

© IMDbLe dernier d’entre nous

La série Le dernier d’entre nous est situé dans un monde post-apocalyptique où le champignon Cordyceps transformé la grande majorité de l’humanité en zombies. Dans ce contexte, le protagoniste Joel, joué par Pierre Pascaldoit traverser les États-Unis avec l’adolescente Ellie, personnifiée par Bella Ramsey. La jeune femme est immunisée contre l’infection et la clé pour développer un remède potentiel.

Le dernier d’entre nous commence par un prologue dans lequel un scientifique joué par Jean-Hannah rend compte des dangers des champignons qui parviennent à infecter les hôtes animaux, pour ensuite les contrôler totalement. « Candida, Ergot, Cordyceps, Aspergillose… N’importe lequel d’entre eux pourrait être capable de pénétrer dans notre cerveau et de prendre le contrôle non pas de millions, mais de milliards d’entre nous. Des milliards de marionnettes aux esprits empoisonnés. »est le pronostic alarmant.

Le champignon The Last of Us et le monde réel

« Tout ce que le personnage dit sur les champignons, ils le pensent. Ils le font maintenant et ils l’ont toujours fait. Il y a des documentaires sur le sujet qui sont assez terrifiants. Maintenant, votre avertissement que s’ils évoluent et pénètrent en nous d’un point de vue purement scientifique, nous feraient-ils exactement la même chose qu’ils font aux fourmis ? Je ne le crois pas. J’en doute »a fait remarquer le showrunner Craig Mazin Dans une interview.

Le personnage « oui, vous avez raison à propos du LSD et de la psilocybine provenant des champignons »Mazzin a ajouté. « J’ai dit à John : ce que nous faisons dans cette scène, c’est dire aux gens que les champignons ont toujours été là. ». La mutation génétique possible de ces organismes et la domination subséquente de la race humaine, comme cela se produit dans Le dernier d’entre nous C’est un scénario inquiétant.

La vérité est que jusqu’à présent le champignon Cordyceps n’a pas montré les caractéristiques qu’il possède dans la fiction de HBO Max, mais cela ne signifie pas qu’il n’intéresse pas la communauté scientifique, comme d’autres champignons qui peuvent infecter certains organismes, en obtenant un contrôle absolu sur eux. Vraiment un potentiel de terreur totale. La crainte!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?