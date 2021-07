The Last of Us : Le budget de la série HBO est annoncé

De nouveaux rapports offrent une idée de la production à grande échelle qui mettra en vedette « The Last of Us », une nouvelle série HBO inspirée du célèbre jeu vidéo du même nom, dont aucune avancée majeure n’a été présentée depuis sa dernière confirmation. mois de novembre, malgré le démarrage de la production le mois dernier.

Le tournage de « The Last of Us » se déroule actuellement au Canada, le voisin montagneux du nord des États-Unis, et selon le président de l’IATSE 212 Damien Petti, il vise à être la plus grande production jamais réalisée dans l’histoire du pays, qui anticipe que HBO serait prêt à tout donner dans cette série.

Selon ComicBook.com, Petti a révélé que la série HBO compte cinq directeurs artistiques et « une armée de centaines de techniciens » qui travailleront dur dans la ville d’Alberta au cours des 12 prochains mois, pendant que le tournage du programme est en cours. effectué.

« The Last of Us, qui commence sa photographie cette semaine, est en effet un monstre », a déclaré Petti, qui a déclaré que son équipe de production était en préparation depuis six mois. Il ajoute également que le budget énorme de sa production en fait « le plus grand projet de film au Canada », quelque chose d’impressionnant venant de la maison de production de « Game of Thrones ».

Ce projet dépasse la barre des huit chiffres par épisode. Il y a donc un effet multiplicateur sur notre économie en termes d’impact. Des centaines d’entreprises connexes bénéficient de l’offre d’emploi.

« The Last of Us » aura dix épisodes dans sa première saison, qui ont été écrits et développés par Craig Mazin, créateur de la mini-série « Tchernobyl », en collaboration avec Neil Druckmann, directeur général des deux volets du jeu vidéo original , les deux étant producteurs exécutifs.

La série a Pedro Pascal et Bella Ramsey comme Joel et Ellie, ses protagonistes, en plus des participations confirmées de Nico Parker et Gabriel Luna. Gustavo Santaolalla, compositeur musical des jeux originaux, répétera son travail dans cette production. HBO ne propose pas encore de date approximative pour sa première.