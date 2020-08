The Last of Us: l’auteur de la série HBO a peur des réactions des fans

Bien que le scénariste Craig Mazin pour le Série The Last of Us En collaboration avec le directeur du jeu de la série de jeux Neil Druckmann, les réactions possibles des fans lui causent de l’inconfort, comme il l’admet désormais dans une conversation. – compréhensible, comme nous le pensons.

Que s’est-il passé à The Last of Us 2? Après la sortie de Le dernier d’entre nous 2 une énorme tempête de merde a suivi pour les développeurs de Naughty Dog et Neil Druckmann lui-même.À proprement parler, cela a commencé avant la sortie du jeu par quelques fuites qui ont révélé les détails de l’histoire.

Le mécontentement est alors monté Scoring des sites comme Metacritic visible ou sur les réseaux sociaux autres personnes impliquées.

La suite émotionnelle de The Last of Us

Dans un podcast de la BBC, l’auteur Craig Mazin, responsable de la prochaine série The Last of Us, a commenté, entre autres Contenu et extension de la série. Mais il a également révélé sa nervosité qui le submerge compte tenu de l’émotion intense de la base de fans à propos du jeu. Il dit:

“Je pense que je vais probablement me cacher dans un bunker pendant un certain temps parce que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux.”

Le créateur de «Tchernobyl» est bien conscient que d’éventuelles décisions concernant l’histoire peuvent faire de vous une victime de haine, comme l’ont montré les réactions de la partie 2 de l’action-aventure. Néanmoins, il pense que sa commande d’écrire la série HBO est un petit rêve pour lui.

Nous ne découvrirons comment la communauté de fans reçoit la série TLOU qu’après la sortie. On ne sait cependant pas quand cela se produira. Vous pouvez trouver toutes les informations précédentes sur les caractères confirmés et le réglage de l’heure possible ici.

