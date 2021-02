The Last of Us la série télévisée: Pedro Pascal (Mandalorian) et l’actrice de Game of Thrones en vedette

Pedro Pascal, le mandalorien, a décroché un rôle très excitant dans la prochaine adaptation télévisée de The Last of Us – et il devrait être rejoint par un ancien de Game of Thrones.

Après avoir appris à la fin de l’année dernière que l’adaptation par HBO du titre exclusif à la PlayStation avait reçu le feu vert, on a maintenant trouvé Joel et Ellie, les deux personnages de la série.

L’homme du moment, Pedro Pascal, jouera le rôle de Joel, Deadline est en cours de réalisation, tandis que Bella Ramsey – plus connue sous le nom de Lyanna Mormont, la dure à cuire de Thrones – jouera le rôle d’Ellie.

Adapté pour la télévision par le créateur de Tchernobyl Craig Mazin et co-écrit par Neil Druckmann de Naughty Dog, The Last of Us (Le dernier d’entre nous) fera revivre le parcours apocalyptique d’Ellie, orpheline de 14 ans et possible sauveuse du monde, ainsi que de son protecteur Joel.

(C’est comme si Mando et Grogu se retrouvaient à nouveau).

Se déroulant deux décennies après l’effondrement complet de la société, le drame suit le survivant Joel, qui est engagé pour faire sortir clandestinement la jeune Ellie d’une zone de quarantaine « oppressive ».