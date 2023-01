The Last of Us: la série fait exploser la chanson des années 70 sur Spotify

L’adaptation en série de Le dernier d’entre nous fonctionne extrêmement bien HBO ainsi que dans ce pays Ciel WOW et a brisé le cœur de nombreux téléspectateurs avec le troisième épisode récemment sorti. Et juste un jour plus tard, une chanson de l’épisode a conquis le fournisseur de streaming Spotify.

La chanson joue ce rôle dans l’épisode 3 : Dans l’épisode déchirant qui tourne autour Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett) tourne, qui apprennent à se connaître et à s’aimer dans l’apocalypse, une chanson très spécifique joue un rôle particulier.

Il s’agit de la Titre » Long Long Time « les en 1970 par Linda Ronstadt a été publié et est également éponyme pour le troisième épisode.

La chanson est d’abord jouée par Frank, puis par Bill lui-même au piano et assure une scène très émouvantedans lequel les deux se rapprochent.

Plus tard, vers la fin de l’épisode, quand Ellie et Joel ont enfin la batterie de leur voiture et s’en vont dans la voiture de Bill, Ellie trouve une cassette dans la boîte à gants et la met – la chanson sur la cassette : « Long Long Time » de Linda Ronstadt.

« Long Long Time » explose à travers The Last of Us

Après la diffusion du troisième épisode de The Last of Us, il y a eu une énorme montée en puissance sur Spotify, en termes de lecture de la chanson des années 70, par rapport aux auditeurs américains. « Long Long Time » est devenu A joué 4 900 % de fois en plusque la semaine précédente.

Le fournisseur de streaming dispose lui-même de ces statistiques Twitter libéré.

Et comme c’est encore très premières statistiques c’est-à-dire que la chanson devrait certainement être cliquée beaucoup plus souvent dans les prochains jours et semaines.

Un phénomène similaire a déjà pu être observé avec Stranger Things. La quatrième saison a amené l’année dernière Le hit des années 80 « Running Up That Hill » de retour dans les charts.

Vous pouvez savoir quand « The Last of Us » continuera dans notre Guide des épisodesdans lequel nous avons également résumé toutes les dates de diffusion.

D’ailleurs, nous en avons déjà un regardez d’abord l’épisode 4 pour vous.