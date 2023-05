The Last of Us : la première de la saison 2 sur HBO Max est repoussée

HBO Max

Le responsable de la programmation de HBO a confirmé que la grève des scénaristes retardera également The White Lotus et Euphoria. Cela pourrait être le nouveau calendrier de sortie.



© IMDbPedro Pascal joue dans The Last Of Us.

Le dernier d’entre nous marqué l’histoire de HBO Max en devenant l’une des séries les plus regardées à ses débuts. Son énorme nombre de téléspectateurs à travers le monde et ses critiques positives ont fait de la fiction avec Pedro Pascal et Bella Ramsey l’un des succès de 2022. Pourtant, sa deuxième saison tant attendue subira un retard dans la date de sortie.

comme annoncé Francesca OrsiEVP of Original Drama Programming chez HBO, le grève des écrivains Cela affectera la sortie de certaines productions. Dans une interview avec State of the HBO Drama (via Deadline), il a expliqué que les protestations de la WGA – la Writers Guild of America – avaient stoppé le développement de la série du studio.

C’est le cas de Le dernier d’entre nous, qui a mis le travail des scénaristes en pause pour le deuxième volet. La même chose s’est produite avec la troisième saison. Le Lotus Blanc et la préquelle de Game of Thrones titré Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies. Pour sa part, Euphorie retardera le tournage de sa troisième partie, tandis que Maison du Dragon il continue son travail sur le plateau au Royaume-Uni.

« Bien qu’il ne soit pas encore rédigé, j’ai bon espoir que nous pourrons parvenir à un accord le plus tôt possible. Sinon, nous devrons évaluer quelle est la fin du calendrier 2024 et quelles sont les séries qui seront diffusées d’ici 2025a noté Orsi. Et j’ajoute : « À ce stade, les programmes que nous voulons lancer ne seraient pas nécessairement prêts si cette grève dure de six à neuf mois. C’est un gros point d’interrogation pour nous, mais je pense que nous croiserons ce chemin une fois que nous y serons.”.

Le responsable de la programmation dramatique de HBO a déclaré: «Il est trop tôt pour dire comment les plans de programmation d’émissions spécifiques seront affectés par l’arrêt de travail des scénaristes. Nous croyons que The Last Of Us sortira en 2025. Le Lotus Blanc devait idéalement ouvrir en 2024, mais il y a quelques questions à ce sujet en raison de la grève”.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

