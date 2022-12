The Last of Us : Jensen Ackles voulait jouer dans la série HBO

L’acteur Jensen Ackles vient de révéler qu’il voulait vraiment jouer Joel dans la prochaine série HBO du jeu vidéo populaire »Le dernier d’entre nous », faisant tout son possible pour que la société de production le choisisse comme chef de file.

Alors qu’il assistait à un événement de fans « Supernatural », Ackles a déclaré au public qu’il « poussait fort » pour être choisi comme Joel, un rôle qui a finalement été confié à l’acteur. Pierre Pascal. « Je ne pense pas que j’étais vraiment dans le coup ou que j’ai même eu une chance », a-t-il déclaré.

Cependant, il en a profité pour commenter qu’il était « sur le point d’aller à Los Angeles pour tourner une journée entière pour un nouveau jeu qui sort en tant que personnage ». Bien qu’il n’ait pas donné beaucoup plus d’informations, il a dit que les fans auront des nouvelles très bientôt.

La série »The Last of Us » arrivera sur HBO et HBO Max le 15 janvier 2023, avec Pascal dans le rôle de Joel Miller et l’actrice Bella Ramsey étant Ellie Williams. Bien que l’histoire originale du jeu soit adaptée de Le chien méchantles co-créateurs de la série Craig Mazin Oui Neil Druckman ils ont assuré que le spectacle aura quelques différences par rapport au matériel source.

« Nous promettons qu’il y aura des surprises en cours de route », a déclaré Mazin. « Si vous avez joué au jeu, je vous promets qu’il y a des choses que vous ne savez pas qui vont vous époustoufler. » Druckmann, qui a également participé au jeu original de »The Last of Us », a assuré qu’ils avaient également ajouté du contenu qui n’avait pas été intégré au jeu.

« Il y a des choses qui ont été écrites que nous n’avons pas eu la chance de mettre dans le jeu qui est à l’affiche. Donc, vous pourrez voir un enrichissement de ces personnages… C’est intéressant, maintenant nous avons parlé aux gens qui ont regardé toute la saison et sont revenus et ont joué au jeu, et ont dit que le jeu est maintenant plus riche après avoir regardé l’émission », a expliqué Druckmann.

» The Last of Us » sera diffusé sur HBO et HBO Max le 15 janvier 2023.