The Last of Us II est la troisième exclusivité PS4 la plus vendue aux États-Unis

The Last of Us Part II suscité des opinions partagées au sein de la communauté, mais son succès est indéniable et la preuve en est est devenue la troisième exclusivité PS4 la plus vendue aux États-Unis.

“/>

Selon les données fournies par Mat Piscatella, un analyste du NPD Group, le titre le plus récent développé par Naughty Dog a été placé comme le quatrième jeu le plus vendu en juillet 2020 dans l’union américaine. Grâce à ces chiffres, il a réussi à grimper à la troisième place des titres les plus vendus de la console Sony, juste en dessous Marvel’s Spider-Man et God of War.

«The Last of Us: Part II était le quatrième titre le plus vendu de juillet. Les ventes en dollars à ce jour sont désormais les troisièmes plus élevées pour un jeu publié par Sony dans l’histoire, derrière seulement Spider-Man et God of War of 2018 de Marvel.

US NPD SW – The Last of Us: Part II était le 4e titre le plus vendu de juillet. Les ventes en dollars à ce jour de The Last of Us: Part II sont désormais les 3 plus élevées pour un jeu publié par Sony de l’histoire, derrière seulement Spider-Man de Marvel et God of War de 2018. pic.twitter.com/xITVplrDws – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 14 août 2020

La suite de Le dernier d’entre nous continue d’avoir une grande pertinence au sein de la communauté. Il y a quelques semaines, le blog officiel PlayStation révélait que ce titre avait réussi à se vendre 4 millions d’exemplaires lors de son week-end d’ouverture, ce qui en fait le jeu PS4 exclusif qui a atteint ce chiffre le plus rapidement.

Synopsis:

«Plusieurs années après leur dangereux voyage à travers les États-Unis après la pandémie, Ellie et Joel se sont installés à Jackson, dans le Wyoming. Vivre au sein d’une communauté prospère de survivants leur a permis la paix et la stabilité, malgré la menace constante des survivants infectés et d’autres survivants plus désespérés. Lorsqu’un événement violent perturbe cette paix, Ellie se lance dans un voyage incessant pour instaurer la justice et trouver une solution. Alors qu’il traque les responsables un par un, il fait face aux conséquences physiques et émotionnelles dévastatrices de ses actes. “

Être The Last of Us Part II la meilleure exclusivité de PS4?

***

Dans PASSWORD, nous révélons tous les secrets qui entourent la vie des joueurs les plus exigeants. Ne le manquez pas sur notre chaîne YouTube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂