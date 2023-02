The Last of Us : HBO voulait que le premier épisode de la série soit plus triste

Bien que la série HBO de »Le dernier d’entre nous » a été un tel succès, au début, la société a pensé que l’épisode pilote n’était pas assez triste pour accrocher les téléspectateurs. selon le sien Craig Mazinshowrunner de la série, les dirigeants de HBO ont déclaré que le premier épisode devrait se concentrer beaucoup plus sur les relations des personnages.

Mazin a expliqué comment ses entretiens avec le PDG de HBO, Casey Bloys. Casey a dit : ‘Hé, écoute, j’ai vu les deux premiers épisodes. Et mon instinct d’audience me dit que nous devrions en faire un gros, parce que la fin de ce qui allait être le deuxième épisode est une grande fin qui propulsera les gens vers l’avant », a déclaré Mazin.

Des entretiens avec le directeur de HBO et HBO Max ont donné à Mazin la motivation nécessaire pour apporter les modifications nécessaires à l’histoire, faisant ainsi « ressentir les choses » au public. C’est pourquoi « The Last of Us » a créé son premier épisode le 15 janvier d’une durée de 1 heure et 21 minutes, allongeant son histoire grâce aux commentaires de Bloys.

» The Last of Us » a eu un total de 4,7 millions de téléspectateurs via sa chaîne principale et la plateforme de streaming HBO Max, étant la deuxième première la plus regardée derrière seulement » House of the Dragon ». Même l’épisode 2 a apporté une croissance beaucoup plus importante, avec 5,7 millions de vues, témoin d’une augmentation de 22%, la plus importante vue du premier au deuxième épisode de l’histoire de la chaîne.

Avec Pierre Pascal et Bella Ramsey Comme ses personnages principaux, » The Last of Us » est centré sur Joel, un homme essayant de mettre son passé derrière lui alors qu’il est chargé de faire sortir Ellie d’une zone de quarantaine aux États-Unis pour aider à arrêter l’infection de Cordyceps.

La série créée par Mazin et Neil Druckman de Le chien méchanta aussi Nico Parker, gabriel lune, nickofferman et Murray Bartlett. La série a été si populaire que HBO a annoncé un renouvellement de la saison 2 juste avant la diffusion du troisième épisode de la série.

» The Last of Us » présente de nouveaux épisodes tous les dimanches sur HBO et HBO Max.