The Last of Us HBO TV Show termine son premier épisode

Depuis que de nombreux pays sont sortis du verrouillage de Covid, l’industrie du divertissement semble avoir pour mission de rattraper le temps perdu, avec plus de productions semblant être en cours simultanément que jamais. L’un d’eux est la série d’adaptation de jeux vidéo, Le dernier d’entre nous, qui semble avoir terminé son premier épisode sous la direction de Kantemir Balagov, qui a récemment partagé sur les réseaux sociaux que son travail était terminé. Alors que Balagov réalise le premier épisode, le reste de la série sera dirigé par Jasmila Zbanic et Ali Abbasi qui partagent les fonctions de réalisateur de la série.

« Mon travail ici est terminé » Kantémir Balagov mis à jour sur Instagram. « Je suis vraiment reconnaissant pour l’opportunité. Ce fut une expérience formidable avec des hauts et des bas. » Il a ensuite énuméré toutes les personnes qui ont fait de la production une bonne expérience, notamment Pedro Pascal et Neil Druckmann.

Lorsque la série HBO a été annoncée pour la première fois, Craig Mazin, qui était responsable du développement de la série avec Druckmann, a déclaré à propos de son partenaire de développement : « Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et Le dernier d’entre nous est son magnum opus. Avoir la chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un rêve pour moi depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil. »

Le dernier d’entre nous est un thriller post-apocalyptique basé sur le jeu vidéo du même nom, et présente plus ou moins une traduction directe du scénario du jeu, bien qu’il soit possible qu’il puisse également prendre en compte certains des événements qui ont eu lieu dans le deuxième partie du jeu. Au moment de l’annonce de la série en mars 2020, Mazin et Druckmann étaient tous deux très enthousiasmés par le projet, et avec Mazin étant un fan du jeu, il ne faisait aucun doute que la série était entre les meilleures mains. Cela a été soutenu par le fait que Druckmann était fortement impliqué dans la production et ses commentaires précédents selon lesquels le spectacle présenterait également certains des éléments du jeu qui ont été coupés.

« Dès la première fois où je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche de la narration, son amour et sa profonde compréhension de Le dernier d’entre nous« , a déclaré Druckmann. « Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour raconter l’histoire de Le dernier d’entre nous à la vie comme une émission de télévision. »

La première saison de la série comportera les dix épisodes assez standard et mettra en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel, Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, Nico Parker dans le rôle de Sarah et Gabriel Luna dans le rôle de Tommy. Bien qu’il y ait eu de nombreuses adaptations de jeux vidéo qui sont loin de répondre aux attentes, mais jusqu’à présent, il n’y a eu que des signes positifs pour Le dernier d’entre nous.

Il n’y a actuellement toujours pas de date de première fixée pour Le dernier d’entre nous, mais sur la base de son calendrier de production, il semble probable que la série sera diffusée au début de 2022.

Sujets : The Last of Us, HBO Max, Jeux vidéo