The Last of Us : HBO Max filtre la date de première de la série

la plateforme de streaming hbo max vient de divulguer la date officielle de la première de la série »Le dernier d’entre nous ». À travers les réseaux sociaux, les utilisateurs ont commencé à partager que l’application HBO Max annonçait que l’adaptation du jeu vidéo populaire arriverait sur la plateforme le 15 janvier 2023.

À l’intérieur de l’application se trouvait une vidéo dont la description disait : « Un aperçu de la série dramatique post-apocalyptique basée sur le jeu vidéo acclamé par la critique. Première le 15 janvier. » Bien que ce soit dans l’application HBO Max, HBO n’a pas officiellement confirmé si cette date est vraie.

» The Last of Us » de HBO jouera Pierre Pascal Oui Bella Ramsey comme Joel et Ellie, respectivement. Le duo sera obligé de se battre pour sa vie alors qu’il explore une ville ravagée par une infection qui a transformé les gens en monstres connus sous le nom de « The Clickers ».

Le jeu original est sorti sur PlayStation 3 en 2013 et a été largement acclamé, de nombreux critiques et joueurs appréciant son gameplay tendu, sa narration incroyable et son haut niveau de doublage.

Ramsey a précédemment déclaré que l’adaptation de HBO conserverait le ton et l’esprit de » The Last of Us », honorant le jeu vidéo original. « Je pense que les gens vont l’adorer. Il suit beaucoup le rythme émotionnel et est très respectueux du jeu et l’honore », a déclaré Ramsey. « Mais l’adaptation de la série live-action lui insuffle une nouvelle vie. »

Si HBO ne dément pas cette information, »The Last of Us » arrivera dans le catalogue HBO Max le 15 janvier 2023. Actuellement »The Last of Us Part I », une version remasterisée du premier jeu, est disponible à PlayStation 5.