The Last of Us : Finale révèle l’origine de l’immunité d’Ellie

Le dernier épisode la première saison de Le dernier d’entre nous attend avec celui révélation que même les fans de jeux vidéo ne connaissaient pas.

Comme nous le savons, a Ellie ne s’est pas transformée malgré la morsure. Jusqu’à présent, cependant, il n’était pas clair où l’immunité contre la Champignon Cordyceps remue. Aussi les jeux de Le chien méchant n’a jamais donné de réponse à cette question.

The Last of Us Episode 9 : La naissance mouvementée d’Ellie

La finale de la saison commence par un flashback où La mère d’Elie Anne (Ashley Johnson) fuit un infecté. Bien qu’elle réussisse à s’échapper dans une ferme, mais le coureur peut éventuellement l’atteindre et l’attaquer pendant que le Anna, très enceinte, est évidemment en train d’accoucher.

Après une bataille brève mais féroce, Anna réussit à tuer le monstre. En même temps, elle lui apporte bébé au monde. Après un moment de joie, cependant, elle doit se rendre compte qu’elle est a été mordu.

Désespéré elle coupe le cordon ombilical, afin que le champignon ne se propage pas à la petite fille. Mais c’est trop tard. Une partie de Cordyceps a déjà atteint le système immunitaire des plus petitscomme nous l’apprenons dans une scène ultérieure.

Finalement, l’ami d’Anna se présente marlène sur, prend le nouveau-né et tire sur Anna à sa propre demande.

Un remède unique

Ellie et Joel ont atteint leur destination, Salt Lake City. A l’hôpital, Marlene Joel explique alors pourquoi ils soupçonnent que Le sang d’Ellie la clé du remède pourrait être : Depuis la naissance d’Ellie développe une partie du cordyceps dans son corps qui ressemble à un type de mécanisme de défense chimique agit contre la réinfection.

Marlene affirme également qu’Ellie est la seule à bénéficier de cette immunité. Les circonstances sont si particulières que le Existence d’autres personnes immunisées très peu probable est.

Avec les cordyceps qui poussent dans le cerveau, le sacrifice qu’Ellie doit faire est énorme. Au extraire des substances messagèresest un chirurgie nécessaireça aussi forcément La mort d’Elie conduirait. Mais ça ne va pas si loin.

Joel sauve Ellie de la salle d’opération. © HBO/ELLE/Chien méchant

Lorsque Joël prend conscience du danger, une véritable tuerie commence pour sauver son protégé. Peu lui importe plus ou moins qu’Ellie avec sa victime le aurait pu sauver le monde. De peur de la perdre il prend simplement cette décision pour elle.

Il finit par lui mentir en lui disant Lucioles avait trouvé d’autres personnes immunisées et les a testés. Cependant, il n’a pas été possible de produire un remède. Cela met fin à la première saison de « The Last of Us » peu de temps avant Jackson et avec un faux serment.