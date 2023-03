The Last of Us clôt sa première saison ce dimanche, mais les fans doivent se préparer à une finale plus courte que prévu.

The Last of Us Finale aura la durée d’exécution la plus courte de la saison

Le dernier d’entre nous a été une adaptation passionnante et extrêmement réussie du jeu vidéo PlayStation du même nom. Toutes les bonnes choses ont une fin cependant, et la finale de la saison est presque là. Après huit épisodes, le décor est planté pour un point culminant qui sera audacieux, brutal et l’épisode le plus court de la série. Bien que la série ait débuté avec un épisode exceptionnel et que d’autres aient dépassé l’heure, la finale de la saison ne durera que 46 minutes.





Il y a seulement quelques années, environ 46 minutes était la durée prévue de chaque émission grâce aux restrictions des horaires du réseau. Cependant, le streaming a permis à de nombreuses émissions de jouer avec la longueur de leurs épisodes sans avoir à s’inquiéter si elles devaient couper du contenu pour s’adapter à un délai imparti. Cela a permis à des choses plus étranges de diffuser des épisodes de long métrage dans sa quatrième saison, tandis que d’autres émissions ont choisi de diffuser des épisodes aussi courts que 12 minutes si l’histoire l’exige.

Pour Le dernier d’entre nous, la durée de ses épisodes est généralement restée fidèle à la formule d’environ 50 minutes et plus, mais cela ne signifie pas que les fans n’espéraient pas un peu plus lors de la finale. Cela dit, l’épisode ne jouant que pendant 46 minutes est probablement une bonne chose pour la série dans son ensemble car il garantit presque qu’au lieu d’être rempli de remplissage inutile, l’épisode sera tout en émotion, action et préparation pour une longue attente de la saison deux. première.





The Last of Us a encore une chance d’ajouter à ses critiques impressionnantes.

Au cours des huit dernières semaines, Le dernier d’entre nous s’est à peine trompé de pied, et compte tenu des divers bombardements de critiques que la série a reçus pour ses intrigues inclusives et ses personnages LGBTQ +, elle reste l’une des émissions de télévision les mieux notées de tous les temps. La finale pourrait bien donner un dernier coup de pouce à la cote de l’émission, même si elle n’en a certainement pas besoin car une deuxième saison a déjà été allumée en vert et les chiffres d’audience sont encore plus élevés que prévu à l’origine.

La série s’est adaptée Le dernier d’entre nous impeccablement, en développant le récit si nécessaire, mais en s’en tenant aux principaux points de l’histoire tout au long. La star Bella Ramsey a déjà préparé les fans à être divisés sur la manière dont la saison est résolue, ce qui signifie très probablement qu’il y aura un autre écart par rapport au jeu vidéo original.

Il n’y a actuellement aucune indication sur le moment exact où la saison deux fera ses débuts sur HBO et HBO Max, mais elle ne devrait pas arriver avant la fin de 2024 au plus tôt. Cependant, la première saison sera disponible dans son intégralité sur HBO Max, permettant à quiconque souhaite revisiter le voyage de Joel et Ellie de le faire à sa guise.