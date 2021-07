The Last of Us Fan propose une visite vidéo du tournage de HBO, Anna Torv rejoint officiellement le casting

Avec des rapports récents suggérant que HBO a dépensé Jeu des trônes montants d’argent sur des séries basées sur des jeux vidéo Le dernier d’entre nous, il n’y a pas eu de pénurie de fuites sur le plateau et la dernière série d’images et de vidéos a une certaine courtoisie d’une source improbable – un fan qui a réussi à marcher sur le plateau de l’émission et à bien regarder autour de lui. Bien qu’il n’y avait aucun acteur en vue, ce qui était terriblement malheureux, il ne fait aucun doute que les images sont prises sur le plateau et elles donnent un bon aperçu de ce à quoi on peut s’attendre lorsque la série arrivera.

Les photos et la vidéo du tournage de The Last of Us donnent une vue imprenable sur ce qui a été fait à Fort Macleod au Canada, où le tournage est en cours depuis un petit moment, afin de le transformer en Austin, Texas. Bien qu’ils ne confirment rien sur l’intrigue ou le casting de la série, cela prouve que la série commencera de la même manière que le premier jeu vidéo, qui comprend une partie de l’histoire se déroulant dans le Lone Star State.

L’utilisateur de Twitter @necromonica1 a publié une série d’images, qui comprenaient les zones de l’ensemble, les véhicules et quelques gros plans de certaines des devantures de magasins. Bien qu’il puisse sembler étrange qu’un membre régulier du public soit lâché sur le tournage d’une si grande production, tout était clair, car une partie du décor était ouverte aux gens pour se promener, et pendant qu’elle y restait pour voir une partie du tournage se dérouler, elle n’a rien enregistré pour ne pas fournir de spoilers sur l’adaptation du jeu vidéo. Elle a également suivi la série de messages en tweetant un appel pour que les gens ne la suivent pas en attendant plus d’images, car apparemment, une fois le tournage en cours, « la sécurité est stricte ».

Un autre cliché du tournage pour mes TLOUsers… ouais c’est mon nom pour les fans et je le dis avec la plus grande quantité d’amour dans mon cœur ❤️TLOUve you pic.twitter.com/84FqSsGt3A — Le bureau de Ted 🧛‍♀️ 🇨🇦 la gentillesse est une lecture punk 📌 (@necromonica1) 21 juillet 2021

Quelques gros plans du tournage de TLOU pic.twitter.com/d81HFczjUW — Le bureau de Ted 🧛‍♀️ 🇨🇦 la gentillesse est une lecture punk 📌 (@necromonica1) 20 juillet 2021

Des flics sur TLOU pic.twitter.com/EaBRlCZZzH — Le bureau de Ted 🧛‍♀️ 🇨🇦 la gentillesse est une lecture punk 📌 (@necromonica1) 19 juillet 2021

Marcher sur la route omg omg pic.twitter.com/3GDYiah61Z — Le bureau de Ted 🧛‍♀️ 🇨🇦 la gentillesse est une lecture punk 📌 (@necromonica1) 19 juillet 2021

Les images sont venues comme La frange et Chasseur d’esprit La star Anna Torv a été ajoutée au casting pour jouer « Tess », un personnage qui est « un passeur et un survivant endurci dans un monde post-pandémique ». La percée télévisée de Torv est entrée dans la série de science-fiction La frange, ce qui l’a amenée à des rôles dans Netflix Ville secrète et Chasseur d’esprit. Ce n’est pas non plus la première fois qu’elle travaille pour HBO, ayant travaillé sur Ouvert, le drame sur la polygamie de Ryan Murphy n’a pas été diffusé en série.

Le dernier d’entre nous tire son histoire du jeu vidéo du même nom, qui se déroule 20 ans après qu’une grande partie du monde a été décimée par une maladie. Pedro Pascal joue Joel, un survivant de la pandémie qui est embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, jouée par Bella Ramsey, hors d’une zone de quarantaine. Alors que la tâche commence assez simple, ce qui suit est un voyage pénible à travers le pays, alors que le couple commence à découvrir qu’ils devront compter l’un sur l’autre pour survivre.

La série met également en vedette Gabriel Luna, Nico Parker, Merle Dandridge, Murray Bartlett et Jeffrey Pierce. La première saison de dix épisodes sera diffusée sur HBO et HBO Max en 2022.

Sujets : Le dernier d’entre nous, HBO Max