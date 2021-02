The Last of Us Fan Art imagine à quoi ressemblera Pedro Pascal en tant que Joel

Le nouveau fan art nous donne un aperçu de la façon dont Pedro Pascal pourrait apparaître dans l’émission télévisée The Last of Us de HBO, et même le scénariste et directeur créatif du jeu original Neil Druckmann est impressionné. Sur Twitter, Druckmann a posté un portrait d’Andrea C. White de Pascal arborant une barbe et une coiffure plus rappelant le passeur endurci du jeu vidéo. Ce n’est peut-être qu’une peinture, mais l’œuvre d’art suffit à exciter de nombreux fans avec des milliers de likes et de retweets.

Merde … nos fans ne perdent pas de temps. Bien joué! @ PedroPascal1https://t.co/o8DRWJs7vGpic.twitter.com/pimpOU57bX – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 16 février 2021

« Merde … nos fans ne perdent pas de temps. Bien joué! » Druckmann dit dans le tweet. Peu de temps avant le casting de Pascal dans le rôle de Joel Miller dans Le dernier d’entre nous a été révélé, il a également été annoncé que Bella Ramsey jouerait le rôle d’Ellie. La plupart d’entre nous connaissent peut-être mieux Ramsey pour son rôle d’évasion en tant que Lyanna Mormont sur Jeu des trônes, l’un des personnages les plus badass de la série HBO malgré son jeune âge. Pascal a également joué un rôle sur Jeu des trônes comme Oberyn Martell, mais parce que son personnage est mort avant les débuts de Ramsey, les deux n’ont jamais partagé de temps à l’écran.

Bien sûr, Pedro Pascal est depuis devenu une star beaucoup plus grande en tant que personnage principal Din Djarin sur le populaire Guerres des étoiles séries The Mandalorian. Cette série suit un chasseur de primes solitaire dans une mission personnelle pour protéger Baby Yoda du sinistre Moff Gideon, histoire qui est étrangement similaire au rôle que Joel joue pour Ellie dans Le dernier d’entre nous. Avec The Mandalorian devenant l’un des spectacles les plus populaires au monde depuis ses débuts, le spectacle a fait de Pascal l’un des acteurs les plus en demande à Hollywood, ce qui a conduit à son récent casting en tant que Joel.

La version originale du jeu vidéo de Le dernier d’entre nous a été libéré en 2013. Les joueurs prennent le contrôle de Joel Miller, un passeur engagé pour escorter une adolescente à travers une friche post-apocalyptique pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires au début. Alors que les deux se lient au cours de leur voyage, assurer la sécurité d’Ellie devient la priorité absolue de Joel par-dessus tout. En raison de son histoire fascinante et de son gameplay plébiscité, Le dernier d’entre nous est rapidement devenu l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’époque, remportant de nombreux prix du jeu de l’année.

Druckmann écrit l’adaptation HBO de Le dernier d’entre nous avec Tchernobyl créateur Craig Mazin. Tous deux seront également producteurs exécutifs aux côtés de la productrice de télévision Carolyn Strauss, du président de Naughty Dog Evan Wells, de Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, et du réalisateur Johan Renck. Le cinéaste russe Kantemir Balagov devrait diriger l’épisode pilote et le compositeur original du jeu vidéo Gustavo Santaolalla marquera la série.

HBO n’a pas encore fixé de date de sortie officielle pour Le dernier d’entre nous et on ne sait pas quand la production commencera. Bien que la série prendra la première place avec Pascal à l’avenir, on ne s’attend pas à ce qu’elle interfère de manière significative avec son rôle sur The Mandalorian, car les cascadeurs ont été utilisés dans le passé pour remplacer Pascal pour les moments où il ne pouvait pas physiquement se rendre sur le plateau. Comme Joel Miller ne sera pas masqué, il devra être beaucoup plus impliqué dans Le dernier d’entre nous. Cette nouvelle nous vient de Neil Druckmann sur Twitter.

Sujets: The Last of Us, HBO Max, Streaming