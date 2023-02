The Last of Us: Episode 6 Premiere Time sur HBO Max

in

C’était la plus longue période d’attente entre la première d’un épisode et le suivant pour la série HBO mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Abstinence pour les fans de Le dernier d’entre nous c’était énorme. Pour la première fois, ils ont dû attendre plus d’une semaine entre un épisode et le suivant de la série HBO Protagonisée par Pedro Pascal et Bella Ramsey. C’est que, le cinquième chapitre a dû être avancé à vendredi pour ne pas coïncider avec le super Bowlmais maintenant il est revenu à son jour d’ouverture traditionnel : le dimanche.

Dès ce dimanche, vous pouvez voir le sixième épisode de Le dernier d’entre nous dans HBO et HBO Max. À quelle heure? Selon l’endroit d’où vous jouez le chapitre, voici les horaires selon le pays d’où vous venez :

20h00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21h00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22h00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

23h00 – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

Le cinquième chapitre de Le dernier d’entre nous était l’un des plus tristes à gauche, jusqu’à présent, le spectacle créé par Craig Mazin et Neil Druckman. C’était une dans laquelle nous avons vu comment le petit Henri il a attrapé le virus et a dû être tué par son frère Sam, qui s’est immédiatement suicidé. La tristesse dans les yeux de Élie Il a pénétré les os des spectateurs.

Le sixième épisode de la série HBO Il arrivera ce dimanche. Quel sera son axe ? Nous verrons les retrouvailles tant attendues entre Joël Et son frère Tommyque depuis le début de la série (après ce qu’on a vu dans le prologue avec lequel la pandémie a commencé) ils n’ont jamais été ensemble. Joël se rapproche de plus en plus de la destination finale, d’où il partira Élie pour que Les lucioles ils peuvent découvrir le remède contre le virus mortel.

+Combien de saisons aura The Last of Us

Il y a quelques semaines, après Le dernier d’entre nous a fait ses débuts en HBO et HBO Max, il a été confirmé que le spectacle aura une nouvelle saison. Dans ce contexte, il convient de noter que ce sera le dernier depuis que les deux Craig Mazin comme Neil Druckman ils veulent juste adapter l’histoire vue dans le jeu vidéo de Play Station qui, pour le moment, comporte deux parties.

