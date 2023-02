The Last of Us diffusera son cinquième épisode vendredi prochain sur HBO Max

Fans de la série »Le dernier d’entre nous » vous pourrez voir le chapitre 5 plus tôt que d’habitude. Par le biais de son compte Twitter officiel, HBO a confirmé que le prochain épisode intitulé « Endure and Survive » sera présenté en première sur le service. HBO à la demande et en HBO Max vendredi 10 février prochain.

Cependant, la première normale aura lieu sur HBO le dimanche 12 février, les abonnés HBO Max et HBO On Demand pouvant la regarder plus tôt. La raison de la première anticipée n’a pas été révélée, mais elle empêchera probablement l’épisode d’être éclipsé par le Super Bowl 2023, qui aura lieu dimanche prochain.

HBO a confirmé que cette pratique ne se produirait qu’avec l’épisode 5, puisque les chapitres suivants de »The Last of Us » continueront à être diffusés le dimanche avec leur programmation originale.

Cela pourrait aussi vous intéresser: The Last of Us, série HBO: ce que disent les critiques et combien de chapitres elle a

La première attendue de l’épisode 5 de »The Last of Us » sera un soulagement pour tous les fans, après avoir été témoin du moment culminant de l’épisode 4, où Joel et Ellie se sont retrouvés dans une situation de vie ou de mort, ils devront donc collaborer pour se sauver

Apparemment, l’épisode 5 approfondira également l’histoire du groupe Raiders, car au chapitre 4, nous avons pu rencontrer Kathleen, la leader du groupe qui a été initialement introduite dans le jeu vidéo Naughty Dog. L’épisode fournit également aux Raiders une motivation supplémentaire, car il a été révélé qu’Henry avait assassiné le frère de Kathleen, l’incitant à se venger de lui.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Last of Us : la série HBO aura une deuxième saison

L’adaptation par HBO de » The Last of Us » a été fidèle aux événements vus dans le jeu original, bien qu’elle ait également pris le temps d’inclure de nouveaux éléments jamais vus auparavant. L’épisode 3, » Long Long Time », développait davantage l’histoire d’amour d’un de ses personnages, une scène qui n’apparaissait pas dans le jeu vidéo.

»The Last of Us » diffusera son cinquième épisode le vendredi 10 février sur HBO Max.