The Last of Us : des rumeurs confirment un remake pour PlayStation 5 en 2022

Rumeurs et fuites d’un remake de »Le dernier d’entre nous », un jeu sorti en 2013 et qui arrivera vraisemblablement dans une nouvelle version améliorée pour la saison de Noël. Bien que rien d’officiel n’ait été confirmé, récemment Jeff Grubb l’un des leakers de jeux les plus reconnus a confirmé que les rumeurs sont vraies et que » The Last of Us Remake » arrivera plus tard cette année.

« Le remake de The Last of Us est Noël », a déclaré Grubb tout en confirmant que de nombreuses sources au sein de l’industrie du jeu vidéo ont confirmé son départ cette année. Les premiers rapports du remake du jeu produit par le chien méchanta commencé en avril 2021, où des fuites ont affirmé qu’une version pour PlayStation 5 était en cours d’élaboration en interne chez Sony.

Vous pourriez également être intéressé par : PlayStation Plus : liste des jeux disponibles pour le nouveau service Sony







Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur, Grubb s’est bâti une solide réputation ces dernières années, après avoir confirmé plusieurs jeux non annoncés qui auraient plus tard une révélation officielle. Par exemple, en octobre 2021, il a été le premier à parler de »MultiVersus », le nouveau jeu de combat de Warner Bros. qui devrait sortir en 2022, c’est pourquoi beaucoup l’ont considéré comme une source fiable dans les rumeurs de l’industrie du jeu.

»The Last of Us » a déjà une version remasterisée pour la PlayStation 4, puisqu’il a été lancé sur la console PlayStation 3, mais ce nouveau remake sera adapté aux nouvelles fonctionnalités et spécifications de la PlayStation 5. »The Last of Us Part II », une suite du jeu original sorti en 2020 pour la PlayStation 4, attend toujours sa mise à jour multijoueur.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Alan Wake 2 : dévoilez le nouveau concept art de la suite tant attendue

Même avec ces détails, Grubb dit que lancer le remake de » The Last of Us » plus tard cette année est parfaitement logique. « Le dernier d’entre nous, partie II » est sorti il ​​y a quelque temps », a-t-il dit, « et il y avait des gens au studio qui cherchaient quelque chose à faire. » La réponse est venue sous la forme d’un remake PlayStation 5 de l’un des jeux les plus appréciés de Naughty Dog, et le travail semble ont progressé rapidement dans le titre.

Naughty Dog et Sony sont restés silencieux sur le sujet du remake, donc aucun des rapports et rumeurs concernant le titre n’a été officiellement confirmé. Si ce que disent Grubb et ses collègues leakers est vrai, le jeu peut être attendu fin 2022 et sera jouable exclusivement sur PlayStation 5.