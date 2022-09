The Last of Us : derniers détails et date de sortie de la série sur HBO Max

hbo max

Les principales nouveautés de la série The Last of Us sont arrivées sur HBO Max, avec de nouvelles images et une confirmation de sa disponibilité sur la plateforme.

© HBOMaxThe Last of Us : derniers détails et date de sortie de la série sur HBO Max.

La série de Le dernier d’entre nous Il est devenu l’un des plus attendus, puisqu’il s’agit de l’adaptation du jeu vidéo emblématique de 2013 développé par Naughty Dog, qui est appelé à être le meilleur de tous les temps. Après le lancement de la deuxième partie, il a été officialisé que le service de streaming hbo max travaillait sur un live-action, alors maintenant les fans de la saga se penchent sur ce projet qui a déjà une bande-annonce et une date de sortie possible.

Après l’annulation d’une animation, l’idée des créateurs était de la porter à l’écran sous forme d’émission télévisée. C’est pourquoi en mars 2020 une production conjointe entre Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Naughty Dog a été annoncée pour le développement de la série qui aura Neil Druckman en tant que showrunner et scénariste en chef, aux côtés Craig Mazin. En outre, Gustave Santaolalla reviendra pour la composition de sa bande originale.

Après un temps sans nouvelles, en août les premières secondes d’avance ont été présentées, mais dans les dernières heures la bande-annonce tant attendue est arrivée montrant la destruction de la civilisation moderne. 20 ans après l’événement qui l’a provoqué, Joëlun survivant endurci, est embauché pour sortir clandestinement Élie, une jeune fille de 14 ans, en dehors d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant, car les deux doivent traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie. Découvrez la bande-annonce !

L’aperçu de près de 2 minutes révèle les principaux lieux et moments où les protagonistes seront en difficulté. Une bande-annonce complète avec plus de lignes des personnages centraux devrait arriver bientôt. Avec le premier regard en février 2021, il a été révélé que Pierre Pascal sera l’interprète de Joel, tandis qu’Ellie sera interprétée par Bella Ramseytous deux reconnus pour leur passé dans jeu des trônes.

+Quand la série The Last of Us est-elle diffusée ?

L’avance publiée montre un peu de ce que l’on verra dans la série des Le dernier d’entre nousmais pour le moment il n’y a pas de date de sortie et ils indiquent seulement que Il arrivera dans le courant de 2023, mais les rumeurs disent que ce sera entre janvier et mars. En plus de Pedro Pascal et Bella RamseyLe casting comprend : Nick Offerman (Bill), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank) et Storm. Reid (Riley Abel).

