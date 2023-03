The Last of Us : de nouveaux détails sur la saison 2 sur HBO Max

HBO MAX

Les fans de la série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey ne peuvent plus attendre ! C’est ce que l’on sait du nouvel opus de la série inspirée du jeu vidéo.

© IMDbPedro Pascal et Bella Ramsey joueront dans la saison 2 de The Last of Us.

Les fans de Le dernier d’entre nous ne supporte plus l’attente : depuis HBO Max a annoncé que la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey aura un deuxième versement, l’attente pour les nouveaux épisodes ne fait que croître. Sera-t-il tourné cette année ? Aura-t-il de nouveaux personnages ? Ce sont les détails de la saison 2 !

La première de Le dernier d’entre nous sur la plateforme de streaming a été l’un des plus grands succès de la dernière décennie, juste derrière Maison du Dragon il y a des mois. Et c’est que les utilisateurs ont été captivés par l’histoire inspirée d’un jeu vidéo qui suit Joel et Ellie vingt ans seulement après la destruction de la civilisation moderne par une pandémie.

« Joel, un survivant chevronné, est embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car les deux doivent traverser les États-Unis en dépendant l’un de l’autre pour leur survie. »a expliqué le synopsis officiel.

+ Nouveaux détails de The Last of Us 2 sur HBO Max

Tel que rapporté par Deadline, là la deuxième saison de Le dernier d’entre nous se s’installer à Vancouver. Ce détail n’est pas un détail mineur : la deuxième partie du jeu vidéo qui a commencé en 2013, développe un fragment important de son histoire dans le Pacifique Nord-Est. Pour le moment, on ne sait pas exactement quand le tournage commencera. Dans le cas du premier opus, l’enregistrement a été réalisé en 2021 à Calgary, au Texas, au Wyoming et au Missouri.

Qu’adviendra-t-il des nouveaux personnages ? Les créateurs Craig Mazin et Neil Druckman ils ont expliqué: « Je dirai que même si nous avions le feu vert pour une saison télévisée, Neil et moi pensions que nous ne pouvions pas simplement faire une saison télévisée sans réfléchir à ce qui allait suivre. Il y a plus de The Last of Us à venir. Je pense que l’équilibre n’est pas toujours une question d’épisode ou même d’épisode en épisode, mais de saison en saison. Il est très possible qu’il y ait beaucoup plus d’infectés plus tard”.

