The Last of Us de HBO prépare déjà sa troisième saison

Les créateurs de »Le dernier d’entre nous » de HBO, Neil Druckman et Craig MazinIls ont dit qu’ils préparaient déjà tout pour une troisième saison de la série. Dans une interview, les deux ont été interrogés sur la façon dont la deuxième saison déjà confirmée couvrira les événements du jeu »The Last of Us Part II », en tenant compte de sa longue durée.

Druckmann, qui est également directeur créatif et scénariste pour les jeux vidéo The Last of Us, a confirmé que la nouvelle saison utilisera toute son histoire pour étendre davantage l’émission HBO. « C’est plus d’une saison », a déclaré Druckmann. Lorsqu’on lui a demandé si la suite serait couverte en deux ou trois saisons, Mazin a répondu: « Nous ne dirons pas combien. Mais plus d’une, c’est bien. »

Aunque todavía no se ha confirmado de forma oficial la tercera temporada de »The Last of Us », Mazin y Druckmann hablaron de la recepción negativamente el juego »The Last of Us Part II », asegurando que eso tendrá una influencia en la série. « La façon dont ils réagissent à cela est complètement hors de notre contrôle », a déclaré Druckmann. «Alors, comment pouvons-nous créer la meilleure version télévisée de cette histoire? C’est le problème avec lequel nous nous débattons tous les jours. »

Pourtant, Mazin a déclaré que tout type de réponse, positive ou négative, vaut mieux que de simples téléspectateurs ennuyeux. » Dans la mesure où les histoires poussent les gens à la colère, à la confusion, à la déception ou à la rage. Eh bien, je suppose que c’est préférable au pire résultat possible, qui est l’indifférence », a déclaré le showrunner.

» The Last of Us » a récemment terminé sa première saison, couvrant les événements vus dans le premier jeu de Naughty Dog. Lors de la diffusion de son troisième épisode, HBO a confirmé que la série aurait une deuxième saison, qui baserait son histoire sur »The Last of Us Part I ».

L’histoire de »The Last of Us » met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Elli, respectivement. Ici, Joel est chargé d’emmener Ellie à travers les villes infestées de lucioles des États-Unis, car Ellie a ce qui pourrait être le remède à l’infection de Cordiceps.

La première saison de »The Last of Us » est entièrement disponible sur HBO Max.