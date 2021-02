«The Last of Us» de HBO incarne Pedro Pascal dans le rôle de Joel

Quelques heures après, des rumeurs commenceront à circuler selon lesquelles le «Mahershala Ali» avait été choisi pour jouer le rôle principal dans l’adaptation Télévision HBO D’après « The Last Of Us », Deadline rapporte que le Mandalorian lui-même, Pedro Pascal assumera le rôle principal.

Les rapports commerciaux indiquent que A Pascal a reçu plusieurs offres pour des rôles principaux dans d’autres émissions, mais finalement décidé « Le dernier d’entre nous ». Rejoint un casting qui comprend Bella Ramsey, surtout connue pour son rôle préféré des fans en tant que Lyanna mormont dans « Le Trône de Fer », qui a été confirmé aujourd’hui pour jouer Ellie.

Il n’est pas clair comment Pascal sera en mesure de faire avec la tâche de travailler sur la série à succès Star Wars comme principal, ainsi qu’avec l’adaptation de Série de jeux vidéo HBO, mais son casting provoquera sûrement la méga excitation des fans du monde entier.

Séries TV « The Last of Us » sera produit et écrit par Craig Mazin, qui a créé « Chernobyl » de HBO, Neil DruckmanEt le scénariste et directeur créatif du jeu, Il sera également le producteur exécutif. Le cinéaste russe Kantemir Balagov a été choisi pour diriger le pilote.

« Le dernier d’entre nous » de HBO n’a pas encore de date de sortie.