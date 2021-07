The Last of Us de HBO est en passe de devenir l’une des émissions de télévision les plus chères jamais réalisées

HBO ne plaisante pas en apportant le jeu vidéo bien-aimé Le dernier d’entre nous au petit écran. Le réseau câblé dépenserait des dizaines de millions par épisode, ce qui en fera l’une des émissions de télévision les plus chères jamais réalisées. Cela démontre une grande confiance dans la propriété de la part du réseau, même si cela reste un gros risque à prendre. Surtout lorsque de nombreux films de jeux vidéo à gros budget n’ont pas réussi à se connecter avec le public dans le passé. Mais la télévision est un animal différent.

L’information provient d’un récent reportage local de l’Alberta, au Canada, où l’émission est actuellement en tournage. Il s’est concentré en grande partie sur la façon dont la ville de Fort Macleod est devenue une destination pour les productions hollywoodiennes et sur la façon dont la ville a été transformée par l’équipe de production dans le but de recréer le pays post-apocalyptique de Le dernier d’entre nous. Mais c’est Damian Petti, président du syndicat IATSE 212 au Canada, qui a révélé combien d’argent est dépensé pour l’émission. Petti avait ceci à dire à ce sujet.

« Je ne peux pas confirmer les chiffres officiels du budget, mais je dirai qu’il s’agit probablement du plus grand projet de tournage au Canada… Ce projet dépasse largement la barre des huit chiffres par épisode. Il y a donc un effet multiplicateur sur notre économie en termes d’impact. Il sont des centaines d’entreprises liées bénéficiant de la pléthore de travail. «

Bien qu’aucun chiffre précis n’ait été observé, le rapport note qu’il serait dans le « être dans les centaines de millions ». Cela le mettrait là-haut avec des gens comme Jeu des trônes et Le Mandalorien comme l’une des émissions de télévision les plus chères jamais produites. Chose intéressante, Pedro Pascal, qui incarne Joel dans Le dernier d’entre nous, est également impliqué dans ces deux émissions. Apparemment, c’est un porte-bonheur pour la télévision à gros budget. Amazon est également en production actuellement. le Seigneur des Anneaux L’émission de télévision, qui devrait être l’émission la plus chère jamais réalisée, coûtant environ 1 milliard de dollars en fin de compte.

Le dernier d’entre nous a été initialement publié par Naughty Dog en 2013. Il est depuis devenu l’un des plus grands jeux de la dernière décennie, sinon de tous les temps. Le dernier d’entre nous 2 a été publié en mai de l’année dernière. Les jeux se déroulent dans un désert ravagé par une pandémie, le monde devenant un endroit brutal et violent pour survivre. Bella Ramsey devrait jouer Ellie, l’autre personnage principal des jeux.

À l’origine, Sony développait le jeu en tant que film depuis un certain temps, bien que cela n’ait jamais vraiment démarré. Mais l’année dernière, il a été annoncé que Craig Mazin, tout juste sorti de Tchernobyl, développait l’émission pour HBO aux côtés du scénariste et réalisateur du jeu, Neil Druckmann.Le dernier d’entre nous n’a pas encore de date de sortie fixée. Cela nous parvient via CTV News.

Sujets : Le dernier d’entre nous, HBO Max