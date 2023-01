The Last of Us de HBO bat un record en augmentant ses téléspectateurs dans son deuxième épisode

Un nouveau rapport de HBO a révélé une augmentation incroyable des vues sur le dernier épisode de »Le dernier d’entre nous ». Selon les rapports, le deuxième épisode de la série, intitulé » Infected », a considérablement augmenté le nombre de téléspectateurs par rapport à son premier épisode.

La série a reçu une augmentation remarquable de 22% par rapport aux 4,7 millions de téléspectateurs initiaux de sa première. HBO a en outre affirmé que l’épisode 2 de « The Last of Us » avait connu « la plus forte croissance d’audience de la semaine 2 pour une série dramatique originale de HBO de toute son histoire ».

De même, HBO a rapporté que le premier épisode de The Last of Us continuait d’attirer de nouveaux téléspectateurs depuis sa première le 15 janvier, précisant que la série avait enregistré plus de 18 millions de téléspectateurs pour son premier épisode lors de sa première semaine de diffusion câblée et en HBO Max.

Cela pourrait aussi vous intéresser: The Last of Us, série HBO: ce que disent les critiques et combien de chapitres elle a

HBO s’attend à ce que l’épisode 2 de » The Last of Us » connaisse de la même manière une augmentation du temps de visionnage au cours des prochains jours, car il a déclaré que l’audience du dimanche soir « ne représente que 20% à 40% de l’audience brute totale de l’émission par épisode ».

L’adaptation par HBO du célèbre jeu vidéo » The Last of Us » a été l’une des premières les plus réussies de toute l’histoire de la chaîne, juste derrière »Maison du Dragon », la série préquelle de »Game of Thrones ». Le bon accueil de la série a fait augmenter les ventes du jeu, avec »Le dernier d’entre nous, partie 1 » connaissant une augmentation de 238% de ses ventes.

Cela pourrait également vous intéresser : Dois-je jouer au jeu The Last of Us avant de regarder la nouvelle série HBO ?







Malgré son grand succès, certains fans n’ont pas été entièrement satisfaits de certains des changements apportés à la série HBO. Compte tenu de cela, le co-créateur Neil Druckman Il a dit qu’il était impossible d’éviter ce mécontentement en raison de la grande base de fans de »The Last of Us ».

»J’ai appris à m’attendre à un contrecoup quand j’éternue. Je pense que cela parle au type de fans que nous avons, qui sont si protecteurs et aiment tellement le monde et ces personnages que tout ce qu’ils voient comme une déviation, sans le contexte complet de ce que cela signifie, ils supposent le pire et le rejettent . » Druckman a expliqué.

»The Last of Us » diffuse chaque dimanche de nouveaux épisodes sur HBO et HBO Max.