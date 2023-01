Craig Mazin fait l’éloge de l’incroyable alchimie entre Pedro Pascal et Bella Ramsey dans la série The Last of Us diffusée sur HBO le 15 janvier 2023.

The Last of Us : Craig Mazin fait l’éloge de l’alchimie entre Pedro Pascal et Bella Ramsey

L’incroyable alchimie entre Pedro Pascal et Bella Ramsey est le coeur de Le dernier d’entre nous, selon le co-créateur Craig Mazin. Les deux acteurs ont une dynamique puissante qui capture l’intensité et la profondeur de la relation de Joel (Pascal) et Ellie (Ramsey) tout au long de la série. L’histoire suit Joel, un survivant endurci chargé de protéger Ellie, quatorze ans, alors qu’ils traversent une Amérique post-apocalyptique, détruite par une épidémie fongique qui a anéanti la majeure partie de la population mondiale. Le dernier d’entre nous capture les réalités de la survie et offre une expérience immersive aux téléspectateurs alors qu’ils sont jetés dans ce monde brisé aux côtés de Joel et Ellie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Craig Mazin discuté de la forte chimie entre les stars de la série dans une interview avec Screen Rant. Il a expliqué que lui et Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu vidéo original, savaient que la relation entre Joel et Ellie serait cruciale pour le succès de la série et qu’ils l’ont écrite dans le scénario en conséquence. Mazin a également révélé qu’il savait que Pascal et Ramsey captureraient l’essence et la dynamique des personnages tout en travaillant sur la série et que leur chimie, à la fois sur et hors plateau, était remarquable. Il a décrit leur relation comme aimante et solidaire, les deux acteurs se regardant et se défendant l’un l’autre.

« Nous n’avions pas besoin de trouver cette chimie. Neil et moi avons compris la chimie d’un point de vue dramatique. Nous avons versé tout cela dans la page. Tout est évidemment tiré du jeu de Neil. C’est pourquoi nous sommes tous ici, cette relation entre Joel et Ellie dans The Last of Us 2013. Génial. Alors on le sait. On le sent. On le respire. On le met sur la page. On retrouve deux acteurs dont on sait qu’ils incarnent l’esprit et l’âme de Joel et l’esprit et l’âme d’Ellie, puis nous avons réuni Pedro Pascal et Bella Ramsey et nous nous sommes dit : « J’espère que ça marchera », parce que la chimie, c’est la chimie. C’est un mystère. »

« Je réalisais cet épisode quand ils se sont réunis pour la première fois, et je me souviens juste d’avoir été assis sur ma chaise en disant: » Tout ira bien. Ils viennent d’avoir quelque chose, et la chimie qu’ils ont à la fois sur et hors du plateau est remarquable. Ils sont amoureux l’un de l’autre de la plus belle des manières. Ils prennent soin l’un de l’autre. Je pense que Bella admire Pedro et moi. pense que Pedro admire Bella, et ils se soucient l’un de l’autre, et ils se défendent. Chaque fois que je les vois dans ces articles de presse, ils se disent toujours: « Oh, mon Dieu. » C’est réel, c’est réel, et vous pouvez le sentir tout du long.





Exploration approfondie des personnages dans Le dernier d’entre nous Série HBO

Sony

Neil Druckmann et Craig Mazin ont également expliqué comment l’adaptation de la série HBO leur avait permis d’approfondir les personnages au-delà de Joel et Ellie, ce qui n’était pas possible dans le jeu vidéo. Druckmann a mentionné qu’il était ravi d’explorer le personnage de David et un nouveau personnage, Kathleen, qui est le chef des Hunters, un groupe de survivants dans le jeu.

Il a également souligné qu’il n’y a pas clairement de bons ou de méchants dans Le dernier d’entre nous, car tous les personnages essaient simplement de survivre et de vivre pleinement leur vie. Mazin a ajouté que la série leur permettait d’explorer les motivations et les perspectives des ennemis, plutôt que de simplement les décrire comme des personnes perverses, et d’éviter d’engourdir les téléspectateurs à la violence en la traitant sérieusement et en demandant pourquoi certains personnages étaient considérés comme des ennemis.

La série est également une excellente occasion d’explorer davantage le personnage de Bill. Les développeurs peuvent indiquer clairement s’il est gay, ce qui est sous-entendu dans le jeu mais jamais complètement confirmé. La série pourrait alors utiliser cela comme un moyen d’approfondir sa vie et ses relations en dehors d’Ellie et Joel.

Le dernier d’entre nous premières sur HBO le 15 janvier 2023.