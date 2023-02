The Last of Us change de jour: quand est-ce que l’épisode 5 est diffusé

HBO Max

Il a été confirmé que le prochain chapitre de The Last of Us sera avancé de quelques jours pour une raison particulière. Ici, nous allons tout vous dire pour que vous puissiez voir les nouveautés de la série sur HBO Max.

© HBOLe dernier d’entre nous change de jour: quand l’épisode 5 sera-t-il diffusé?

Les dimanches étaient à nouveau une tradition pour les téléspectateurs de la chaîne HBO et service de streaming HBO Maxcette fois avec l’adaptation au format série du jeu vidéo Le dernier d’entre nous. A ce jour, quatre épisodes sont sortis, qui ont fait l’objet de discussions ardentes sur les réseaux sociaux, et attendent déjà la suite de l’histoire. Cependant, une modification a été confirmée à la date du chapitre 5.

Le spectacle créé par Craig Mazin et Neil Druckmann se concentre sur les conséquences de la destruction de la civilisation moderne par un virus qui provoque une pandémie. 20 ans après l’événement qui l’a provoqué, Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. L’intrigue atteint des points de non-retour et les fans auront de la chance de la voir plus tôt.

+Quand l’épisode 5 de The Last of Us est-il diffusé ?

Comme les fans de l’émission le savent, nous avons un nouveau chapitre tous les dimanches, mais le 12 février prochain, le Super Bowl et la première de la saison de Next Level Chef auront lieu aux États-Unis, alors la production a pris la décision de changer le jour de les séries. Compte tenu de cela, il a été confirmé que épisode 5 de Le dernier d’entre nous sera diffusé sur HBO et HBO Max le vendredi 10 février.

Après l’histoire d’amour passionnante entre Bill et Frank, nous voyons Joel et Ellie circulant sur l’autoroute, mais sont pris en embuscade par un groupe de personnes à proximité d’une zone de quarantaine. Ils sont attaqués, mais le personnage de Pedro Pascal a réussi à se défendre et ils se cachent tous les deux à chaque occasion, puisqu’ils sont désormais la cible d’un groupe qui n’est ni la FEDRA ni les Fireflies.

À un moment donné, nous sommes amenés à ces étrangers et présentés à Catherine, qui semble être le leader de cette résistance. Elle entretient des alliés à Kansas City, mais pour une raison quelconque, elle cherche à se venger et essaie de trouver une personne nommée Henri. D’autre part, Joel et Ellie Ils arrivent devant un immeuble, mais sont surpris par deux personnes, qui pointent leurs armes vers eux et laissent le mystère de ce qui va se passer dans le prochain épisode.

