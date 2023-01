The Last of Us : c’est quoi la chanson à la fin du chapitre 1 et qu’est-ce que ça veut dire

HBO Max

Le premier épisode de The Last of Us a reçu tous les applaudissements et avait la particularité de le terminer par une chanson mythique des années 80.

© HBOMaxThe Last of Us : c’est quoi la chanson à la fin du chapitre 1 et qu’est-ce que ça veut dire.

2023 a commencé de la meilleure des manières avec la première de Le dernier d’entre nous sur l’écran de HBO et service de streaming HBO Max. Il s’agit de l’adaptation en direct du légendaire jeu vidéo Naughty Dog, développé par Craig Mazin et Neil Druckmann. Son premier épisode a été diffusé le dimanche 15 janvier, qui a attiré 4,7 millions de téléspectateurs, et se termine par une chanson spéciale qui a du sens.

+Quelle est la chanson à la fin de l’épisode 1 de The Last of Us

Une fois que Joel, Ellie et Tess ont réussi à s’échapper de la zone de quarantaine de Boston, le spectacle nous emmène dans la maison du personnage de Pedro Pascal, plus précisément dans la pièce où se trouve sa radio. Lentement, nous entendons une chanson qui augmente son volume jusqu’à ce qu’elle envahisse l’écran jusqu’au générique de fin. Il s’agit de « Ne me déçois plus jamais » de Depeche Mode.

+Que signifie la chanson à la fin du chapitre 1 de The Last of Us

Craig Mazinco-showrunner, s’est exprimé sur le podcast officiel de HBO et a expliqué : «Beaucoup de musique des années 80 est optimiste et amusante, mais avec celle-ci, je cherchais une chanson des années 80 rythmée avec des paroles sombres. Ce dont parle ‘Never Let Me Down Again’, c’est ‘Je me promène avec mon meilleur ami’ : je chantais sur la drogue, c’était une chanson sur la dépendance. ».

« Eh bien, Ellie est sur le point d’aller se promener avec sa meilleure amie et Joël est un homme dangereux. Joël est sur le point d’aller se promener avec sa meilleure amie, il ne sait pas encore qu’elle est sa meilleure amie. Elle est une fille dangereuse. Maintenant, le point est, ‘Est-ce que tu vas jamais me laisser tomber’? Vous allez vous laisser tomber, et puis vous ne le ferez pas, et puis vous le ferez, et puis vous ne le ferez pas . Cette pensée était une manière vraiment intéressante d’entrer.a continué mazin.

Comme dans le jeu vidéo, la série devrait Le dernier d’entre nous continuer à utiliser la musique des années 80, car ils sont constamment là, « en difficulté », comme l’a déchiffré Ellie. Le deuxième épisode de l’émission mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey arrivera dimanche prochain, le 22 janvier, sur HBO et la plateforme HBO Max.

