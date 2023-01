The Last of Us : c’est l’avis du showrunner de la série sur le jeu vidéo

HBO Max

Craig Mazin a adapté le jeu vidéo The Last of Us en une série télévisée mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey. Que pensez-vous du matériel d’origine ?

© IMDbLe dernier d’entre nous

dans l’univers de Le dernier d’entre nous un champignon transforme des millions de personnes en zombies mettant fin à la société telle qu’elle est connue. Puis un homme, Joel, doit emmener la jeune Ellie à travers les États-Unis car elle est la clé pour trouver un remède contre le virus qui a touché la majorité de la population humaine. Ensemble, ils entreprendront une mission qui peut changer l’histoire à jamais. C’est l’argument de Le dernier d’entre nous qui venait du monde joueur à l’écran de HBO Max.

Craig Mazin est le showrunner de cette série télévisée qui dans son générique a le reconnu Tchernobyl à propos de l’explosion de cette centrale nucléaire en Ukraine. Il met désormais toute son énergie dans ce projet attendu par des milliers de personnes fans de Le dernier d’entre nousun jeu vidéo qui, en plus d’avoir un gameplay addictif, est soutenu par son récit et le développement des personnages au sein de l’intrigue qu’il présente.

Que pense Craig Mazin du jeu The Last of Us

« J’adore les jeux vidéo et The Last of Us est la plus belle histoire jamais racontée sur ce support. Bien qu’il y ait des gens qui pourraient être intéressés par la série parce que je faisais partie de Tchernobyl, ce qui est vraiment important, c’est que HBO est derrière. Dans un monde où il y a une nouvelle série toutes les cinq minutes, il est important qu’ils sachent que cela en valait la peine. »exprimé Craig Mazin parler avec La nation.

Le créateur du jeu vidéo, Neil Druckmanse souvient qu’il a rencontré le showrunner pour lui dire qu’ils cherchaient à faire un film basé sur Le dernier d’entre nous, mais que la durée du film potentiel était trop longue. Puis il a demandé Craig Mazin ce serait quoi de faire une série dans HBO et la réponse était : « Il suffit d’aller au canal ».

Une fois que les deux créations ont reçu l’approbation de HBO commencer à développer Le dernier d’entre nous au format série TV Les nerfs ont commencé mais ils avaient quelque chose en leur faveur qui est un différentiel lorsqu’il s’agit de produire du contenu : « Tous les détails, toutes les choses que nous avons faites, parlent de l’amour et du temps que nous avons consacrés à cette tentative de protéger la relation que le public entretient avec le jeu. »comme souligné Craig Mazin. C’est cet amour pour le matériel original qui a prévalu lors du tournage du spectacle qui s’ouvre aujourd’hui. Épingle de sûreté!

