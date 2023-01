The Last of Us aurait un budget plus important que Game of Thrones

HBO Max

The Last of Us est la série HBO Max basée sur la célèbre franchise de jeux vidéo et a apparemment un budget plus important que Game of Thrones.

© IMDbLe dernier d’entre nous

Le dernier d’entre nous est la série de HBO Max qui raconte l’histoire de Joel, un homme qui doit faire sortir une jeune femme d’une zone de quarantaine pour la déplacer plus tard à travers les États-Unis avec une caractéristique singulière : c’est un monde post-apocalyptique après une épidémie de zombies. Ellie, l’adolescente de 14 ans qui doit être secourue, est immunisée contre cette infection et la clé pour parvenir à un vaccin. L’émission télévisée est basée sur la saga populaire des jeux vidéo.

La série a le créateur de Tchernobyl, Craig Mazinen collaboration avec le créateur du jeu, Neil Druckman, espérant parvenir à une adaptation précise, avec un casting qui comprend Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna et Nick Offerman. Les bandes-annonces et les visuels de l’émission ont été prometteurs, avec une production stellaire et une conception de créatures qui ont enthousiasmé les futurs téléspectateurs de l’émission.

The Last of Us promet d’être un succès

Apparemment Le dernier d’entre nous a un budget qui dépasse celui des 5 premières saisons de jeu des trônes. Force est de constater que l’adaptation de ce jeu vidéo est un pari fort de HBO Max qui est soutenu par l’équipe créative en charge du programme TV, un casting plus qu’intéressant et des valeurs de production des plus réalistes, recréant le monde post-apocalyptique et les zombies qui l’habitent.

La première saison de Le dernier d’entre nousqui fait ses débuts le 15 janvier sur la plateforme de streaming HBO Maxj’aurais un budget d’environ 100 millions de dollars. Avec un investissement de cette taille HBO il a clairement confiance dans l’adaptation du jeu vidéo en termes de qualité et d’attrait potentiel pour son public. Cependant, cela signifie également que la série devra être un succès substantiel pour justifier le prix du premier lot d’épisodes.

les créatures de Le dernier d’entre nous Ils proposent des designs de haute qualité qui inspirent la peur au premier coup d’œil grâce au réalisme que la production leur a donné en profitant du budget. Le Clicker a beaucoup figuré pendant le marketing, semblant précis au jeu tout en montrant combien d’efforts et d’argent ont été nécessaires pour donner vie à la créature. Le dernier d’entre nous semble avoir utilisé son argent à bon escient pour créer un monde qui plaira au public.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?