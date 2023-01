Maisie Williams et Kaitlyn Dever étaient toutes les deux en lice pour le rôle d’Ellie dans The Last of Us avant que les deux ne vieillissent du projet à longue gestation.

The Last of Us aurait pu mettre en vedette Maisie Williams ou Kaitlyn Dever

Compte tenu du budget extrêmement élevé et des attentes des fans, il a certainement dû y avoir beaucoup de pression sur les créateurs de Le dernier d’entre nous sur HBO pour obtenir la bonne adaptation. Pendant des années, des efforts ont été déployés pour adapter le jeu vidéo à succès, et le plan initial était de faire Le dernier d’entre nous comme un film. Cependant, au fil du temps, l’adaptation a finalement trouvé son chemin vers HBO, où elle est devenue une série télévisée. Le câbleur premium a beaucoup investi dans l’émission, car c’est l’une des séries télévisées les plus chères jamais réalisées.





Ellie de Bella Ramsey joue aux côtés de Joel de Pedro Pascal dans la série. Parlant du casting dans une nouvelle interview avec THR, le développeur de jeux Neil Druckmann, qui a également créé l’adaptation télévisée avec Craig Mazin, a également confirmé qu’il avait déjà été envisagé de lancer les deux Maisie Williams (Jeu des trônes) et Kaitlyn Dever (Librairie) dans le rôle. Cela s’est produit alors que le projet était encore prévu comme un long métrage, mais parce que l’adaptation ne pouvait pas sortir de l’enfer du développement, les deux favoris des fans avaient déjà été trop invités à jouer le personnage adolescent au moment où le casting était en cours pour la série HBO.

Selon Druckmann, il avait parlé avec Williams de lui faire jouer le rôle au début du processus. Dès 2014, Williams avait publiquement déclaré son désir de jouer ce rôle, alimentant une campagne de fans à l’époque pour y arriver. Cependant, les années passèrent et Dever devint une autre candidate populaire auprès des fans pour jouer Ellie en raison de ses similitudes physiques avec le personnage et de son jeu d’acteur acclamé. Dever a également abordé le casting possible en 2020.

« Écoutez, je suis une grande fan du jeu, et je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais je le dis maintenant ; je suis une grande fan de ce jeu vidéo », a-t-elle déclaré à Collider. « Je ne le ferme pas, tu sais? Je ne le ferme pas. J’aimerais absolument faire ça. Mais je ne sais pas encore où il en est. Mais j’adore Le dernier d’entre nous. »

Dever est venu beaucoup plus près que Williams pour obtenir le rôle de rêve. Druckmann dit que Dever est allé jusqu’à faire lire une table pour le film non réalisé. Comme pour Williams, le problème était que l’adaptation prenait trop de temps à se faire, laissant finalement Druckmann et Mazin envisager d’autres noms. Cela a conduit à auditionner « des dizaines et des dizaines » d’espoirs différents pour le rôle.





Bella Ramsey a finalement obtenu le rôle

HBO Max

Druckmann et Mazin étaient ravis quand ils ont vu l’audition de Bella Ramsey. Mazin s’est rendu compte que « Bella se sentait si réelle », tandis que pour Druckmann, la performance ressemblait vraiment à la version de jeu vidéo d’Ellie parfaitement transformée en une version d’action réelle. Bien que cela soit très inhabituel dans le casting de projets aussi prestigieux, Ramsey était apparemment passé de « l’audition à l’obtention du rôle » en moins d’un mois.

« C’était comme si Ellie l’avait réalisé en live action. Je n’avais pas l’impression de regarder un acteur », a expliqué Druckmann.

Nous verrons comment tout cela se passera quand Le dernier d’entre nous premières sur HBO le 15 janvier 2023.