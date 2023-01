« The Last of Us » aura-t-il une saison 2 sur HBO Max ?

La série « Le dernier d’entre nous » sur HBO Max a été créée il y a quelques semaines à peine, le dimanche 16 janvier 2023. Cependant, malgré sa temps de diffusion court déjà atteint des audiences surprenantes dans le plateforme de streaming, n’étant le deuxième qu’après le succès de « House of the Dragon ».

Ainsi, malgré le fait que l’on sache que l’adaptation du jeu vidéo du même nom par Le chien méchant aura une première saison 9 chapitresbeaucoup de gens veulent savoir si une deuxième partie du projet mettant en vedette Pierre Pascal Oui Bella Ramsey.

Ensuite, Quel« Le dernier d’entre nous » aura-t-il une saison 2 ? Ensuite, nous révélons ce que nous savons du potentiel saison 2 de la série.

« THE LAST OF US » AURA-T-IL UNE DEUXIÈME SAISON ?

la reponse courte est oui. À la joie des adeptes de la fiction populaire, le 27 janvier 2023, il a été annoncé que « The Last of Us » a été renouvelé pour une deuxième saison.

Cette bonne nouvelle intervient après que la production a obtenu le 97% d’avis positifs parmi les experts de Tomates pourries. De plus, il a eu le deuxième plus gros début d’une série de HBO et accumulé un total de 22 millions de téléspectateurs.

Bien sûr, cette révélation a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par Bella Ramseyl’actrice qui joue Élie. Le jeune artiste apparaît totalement surpris sur les photographies partagées par Josh Horowitz.

Bella Ramsey et sa réaction heureuse au renouvellement de « The Last of Us » pour une deuxième saison (Photo : Josh Horowitz / Twitter)

QU’ONT DIT LES CRÉATEURS DE « THE LAST OF US » À PROPOS DE LA NOUVELLE SAISON ?

Par une déclaration publique, Neil Druckman Il était très reconnaissant de la confiance de la célèbre étude et reflétait son enthousiasme pour la suite de l’histoire.

« Je suis honoré et franchement bouleversé que tant de personnes se soient connectées et se soient connectées à notre récit du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable distribution, notre équipe et HBO a dépassé mes attentes les plus élevées. Maintenant, nous avons le plaisir absolu de pouvoir le refaire avec la deuxième saison !”il prétendait.

D’un autre côté, Craig Mazin déclaré: « Je suis très reconnaissant à Neil Druckmann et HBO pour notre partenariat, et je suis encore plus reconnaissant aux millions de personnes qui nous ont rejoints dans cette aventure. Le public nous a donné une chance de continuer, et en tant que fan des personnages et du monde créés par Neil et Naughty Dog, Je ne pourrais pas être plus prêt à replonger.”.

DE QUOI SERA « THE LAST OF US » – SAISON 2 ?

Bien qu’aucun synopsis officiel pour le deuxième volet de l’émission n’ait été annoncé, les créateurs ont précédemment révélé à Le journaliste hollywoodien Quoi ils n’adapteraient pas l’histoire au-delà de ce qui était présenté dans le jeu vidéo original. C’est-à-dire qu’ils ne veulent pas tomber dans l’erreur des séries comme « Jeu des trônes » et sa propre version des textes de George RR Martin.

«Nous n’avons pas l’intention de raconter des histoires au-delà de l’adaptation des jeux. Nous ne nous retrouverons pas avec le même problème que « Game of Thrones », puisque le deuxieme PARTIE ne se termine pas en suspens« , il prétendait Druckmann.