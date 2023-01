The Last of Us: à quand la première du chapitre 2 sur HBO Max

HBO Max

HBO Max a fait sensation avec la première de Le dernier d’entre nous, donc beaucoup attendent déjà l’arrivée du deuxième épisode. Découvrez quand il est sorti.

©IMDBPedro Pascal dans Le dernier d’entre nous

il y a juste deux jours HBO Max a lancé l’une des productions les plus attendues par le public : Le dernier d’entre nous. La série, Protagonisée par Pedro Pascal et avec Bella Ramsey comme co-star, est basé sur le célèbre jeu vidéo et depuis qu’il a été annoncé, il est devenu un favori parmi les téléspectateurs. Et, sans aucun doute, après sa première, la rage pour la bande était encore plus grande.

Parce que? Parce que le premier épisode de Le dernier d’entre nous C’est plein d’adrénaline, de science-fiction, de drame, mais aussi beaucoup d’action tout comme le jeu vidéo. C’est pourquoi les fans étaient ravis et veulent savoir quand arrivera le prochain épisode de cette histoire. Cela est dû au fait que dimanche dernier, le 15 janvier, HBO Max n’a sorti que le premier chapitre de la série avec une fin complètement inattendue.

Quand le chapitre 2 de The Last of Us est-il diffusé sur HBO Max:

à plus d’une occasion HBO Max a choisi de faire des sorties séparées sur sa série la plus réussie. Tel est le cas de Maison du Dragonqui a fait fureur l’année dernière et maintenant il est temps de Le dernier d’entre nous. Cette production présentera également en première un nouveau chapitre tous les dimanches à la même heure.

C’est-à-dire le deuxième épisode de Le dernier d’entre nous Il n’arrivera que le dimanche 22 janvier et il en sera de même pour le reste. Au total, la série contient un total de neuf chapitres qui seront publiés chaque semaine. Cela indique que la transmission de la fiction Elle ne prendra fin que le dimanche 12 mars..

D’autre part, il convient de noter que, pour le moment, il n’y a pas de deuxième saison confirmée, mais même ainsi, avec un seul épisode, elle a déjà battu des records. C’est pourquoi, s’il continue sur cette voie, il pourrait devenir l’un des grands paris de HBO Max et sa suite pourrait se confirmer prochainement.

