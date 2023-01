The Last of Us a auditionné plus de 100 actrices pour le rôle d’Ellie

Le showrunner de »Le dernier d’entre nous », Craig Mazin, a révélé qu’elle avait auditionné avec plus de 100 personnes pour obtenir le rôle d’Ellie. Mazin a qualifié le rôle d’Ellie de l’un des rôles les plus difficiles à jouer pour la prochaine série HBO, affirmant que jouer est « une chose terriblement facile à faire », en particulier pour un jeune acteur qui n’a pas « eu autant d’expérience dans la vie ».

Le créateur de la série a déclaré que c’était encore plus difficile en raison de l’interprétation que Ashley Johnson a joué Ellie dans le jeu » The Last of Us », car elle a apporté son âge et son expérience au rôle original, étant au début de la trentaine lorsque le premier jeu est sorti.

« Maintenant, nous recherchons une fille, ou quelqu’un qui peut dépeindre de manière convaincante un garçon, qui a cette sagesse surnaturelle avec cette combinaison impossible de jeunesse et d’expérience », a déclaré Mazin. « De plus, elle doit être drôle, dure, violente et protectrice envers elle-même. Elle doit également nous faire croire qu’elle va avoir ce lien avec Joel, c’est pourquoi cela a pris plus de temps. Nous avons vu plus de 100 personnes. »

Avant de choisir Bella Ramsey en tant qu’actrice qui jouerait Ellie dans la série HBO, Neil Druckman révélé qu’il s’intéressait à maisie williams de »Game of Thrones » ou Kaitlyn Dever. Cependant, au moment où « The Last of Us » a été transféré à HBO, Williams et Dever étaient devenus trop grands pour le rôle, ce qui a conduit l’équipe de casting à opter pour Ramsey.

La jeune actrice a déclaré que les fans seraient ravis de la série, même si elle comprend pourquoi les gens craignent que cela ne serve pas d’adaptation digne. « Il suit beaucoup les rythmes émotionnels du jeu, et il est très respectueux du jeu et l’honore », a-t-il déclaré. « Mais l’adaptation de la série live-action lui donne un nouveau souffle. Elle explore différentes voies qui n’étaient pas autant explorées dans le jeu.

»The Last of Us » sera diffusé sur HBO et HBO Max le 15 janvier.