« The Last of Us » : 5 films qui ont inspiré la série HBO Max

La série « Le dernier d’entre nous » s’est positionné comme l’une des premières préférées de 2023. Avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, le Production HBO a surpris par son haut niveau technique et le bon développement de l’histoire originale du jeu vidéo Naughty Dog.

Dans ce contexte, nous nous souvenons aujourd’hui de l’interview que le réalisateur a fait Dan Trachtenberg un Neil Druckman lors du sommet DICE. Dans cette longue conversation, le créatif a avoué avoir eu l’influence de diverses productions audiovisuelles lors de la naissance de son jeu vidéo populaire.

Voulez-vous savoir quels sont les films qui ont inspiré la série de HBO Max? Ci-dessous, nous vous en présentons 5.

QUELS FILMS ONT INSPIRÉ LA SÉRIE « THE LAST OF US » SUR HBO MAX ?

1. « La nuit des morts-vivants »

Druckmann a révélé que l’idée initiale du jeu vidéo est venue alors qu’il était étudiant à l’Université Carnegie Mellon. Il a participé à un concours dans lequel il devait développer un concept créatif qui devait être évalué par le cinéaste George A. Romero.

Alors, il s’est inspiré du film « La nuit des morts-vivants » (« La nuit des morts-vivants », 1968) par le même réalisateur et, bien qu’il n’ait pas gagné, il a continué à travailler sur son idée.

Synopsis: Le rayonnement d’un satellite provoque le réveil des morts, qui sortent de leurs tombes et attaquent les êtres vivants pour se nourrir. L’action se déroule dans la campagne de Pennsylvanie, où Barbara et Ben tenteront d’échapper aux zombies impitoyables.

Actuellement, vous pouvez le voir en Espagne et en Amérique latine via MUBI.

2. « Pas de pays pour les vieillards »

D’accord avec Druckmannbande « Pas de pays pour les vieillards » (2007) il a des personnages mémorables et beaucoup de tension sans avoir besoin de grands combats. C’est quelque chose qu’ils voulaient reproduire dans le jeu.

Le long métrage est connu en espagnol sous le nom de « Il n’y a pas de pays pour les vieillards » Soit « Pas de place pour les mauviettes »est dirigé par des frères Cœn et mettant en vedette les étoiles Josh Brolin, Tommy Lee Jones et Javier Bardem.

Synopsis: Il se déroule au Texas en 1980. Une opération de trafic de drogue s’est terminée dans une rivière de sang après que les acheteurs et les vendeurs n’aient pas réussi à se comprendre. Jusqu’à ce que le lieu désertique arrive Llewelyn Moss, un chasseur qui se retrouve dans ce scénario macabre et une mallette avec deux millions de dollars. La tentation de garder l’argent est si grande que, ignorant le danger, il s’enfuit avec le butin.

Le film est disponible à la location et à l’achat sur iTunes. De plus, en Espagne, il figure également dans le catalogue Movistar Plus.

3. « 28 jours plus tard »

Neil Druckman et Bruce Straleyégalement développeur de Naughty Dog, a accordé une interview à Empire et a avoué que « 28 jours plus tard » (2002) était un autre des films de zombies qui les ont influencés. Celui-ci se concentre sur les personnages, tout comme ils ont cherché à se répliquer.

Le long métrage de Danny Boyle est connu en espagnol comme « Extermination » et « 28 jours plus tard ». De plus, il met en vedette Cillian Murphy.

Synopsis: 28 jours plus tard, tout a changé. Jim se réveille dans un hôpital et la ville est complètement déserte, ou du moins c’est ce qu’il pense. Un étrange virus récemment sorti d’un laboratoire de recherche a décimé la planète entière et la race humaine fait face à une extinction imminente. Les hommes sont devenus une espèce étrange qui n’aspire qu’à tuer, ou plutôt à dévorer. Seuls quelques survivants tenteront de trouver le chemin du salut. Un chemin, dans lequel ils connaîtront la terreur comme ils ne l’avaient jamais imaginée auparavant.

4. « Les fous »

Comme les bandes précédentes, « Les fous » (2010) il se concentre sur les protagonistes plutôt que sur le développement de l’infection. Dirigé par Breck Eisnerle film également connu sous le nom de « Jour de l’apocalypse » C’est le remake du film George A. Romero à partir de 1973.

Synopsis: Après un accident d’avion anormal, un virus s’introduit dans une ville agricole traditionnelle. Un jeune couple en quarantaine lutte pour survivre, mais non sans aide.

Vous pouvez le voir en Espagne via Amazon Prime Video. En Amérique latine, depuis Netflix et HBO Max.

5. « Gravité »

Bruce Straley a avoué que La gravité (2013) de Alphonse Cuaron C’était une grande inspiration, car il a une histoire simple, mais non moins intense pour cela. En effet, un modèle à suivre pour la conception de ses lieux et de l’histoire.

Synopsis: Alors qu’ils réparaient un satellite à l’extérieur de leur vaisseau, deux astronautes ont un grave accident et flottent dans l’espace. Il s’agit du Dr Ryan Stone, une brillante ingénieure lors de sa première mission spatiale, et de l’astronaute vétéran Matt Kowalsky. La mission extérieure semblait routinière, mais une pluie de débris spatiaux les atteint et la catastrophe s’ensuit : le satellite et une partie du vaisseau sont détruits, laissant Ryan et Matt complètement seuls, à partir desquels ils vont essayer par tous les moyens de trouver une solution. pour retourner sur Terre.

Tu peux voir « La gravité » en Espagne et en Amérique latine de HBO Max.