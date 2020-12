The Last of Us 2: Une nouvelle bande-annonce présente l’histoire d’Abby

Cet été, Naughty Dog a amené Le dernier d’entre nous 2 l’un des jeux les plus chauds de l’année. L’histoire du protagoniste Ellie s’est poursuivie. Cependant, il y avait une autre femme qui a repris une grande partie de l’intrigue: Abby.

Nouvelle bande-annonce de The Last of Us 2 avec la Power Woman Abby en bref

Le deuxième protagoniste: Abby a montré au début du jeu qu’elle ne faisait pas les choses à moitié. Lorsque les joueurs ont pu le contrôler eux-mêmes, leur histoire s’est déroulée et, surtout, leur point de vue sur les événements de la première partie.

Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog sortent maintenant une nouvelle bande-annonce entièrement dédiée à la deuxième protagoniste féminine.

La bande-annonce présente non seulement l’histoire d’Abby, mais suggère également ses motivations et montre ses alliés. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici:

Scott Lowe, Senior Communications Manager chez Naughty Dog, dit également ses remerciements sur le blog officiel PlayStation pour le soutien sans faille des fans.

Abby fait sensation dans les cercles de fans. L’ex-soldat fort ne va pas bien avec tout le monde. C’est allé si loin que la porte-parole d’Abby Laury Bailey l’a même fait Des menaces de mort eu.

The Game Awards: vous pouvez maintenant voter pour The Last of Us 2!

Tous les deux Les Game Awards est « The Last of Us 2 » pour le Prix ​​du jeu de l’année nommé. Vous pouvez maintenant voter pour le jeu via ce lien.

Les Game Awards ont lieu le 11 décembre 2020 à 1 h au lieu de. En plus de « The Last of Us 2 », des blockbusters comme Remake de Final Fantasy 7, Fantôme de Tsushima et DOOM Eternal à la prix GotY convoité.

