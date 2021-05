The Last of Us 2 PS5 Patch Out Now, ajoute l’option 60FPS

Et juste comme ça, Naughty Dog a publié une nouvelle mise à jour pour The Last of Us: Part II qui améliore le jeu sur PlayStation 5. Le patch 1.08 offre la possibilité de jouer à 60 images par seconde, un peu comme ce que nous avons eu avec d’autres. Exclusivité PS4 God of War et Ghost of Tsushima. La résolution sera la même que sur PS4 Pro.

Nous ne savons pas pourquoi il a fallu autant de temps au développeur pour implémenter un support PS5 spécifique, mais Naughty Dog dit que ce n’est que le début de sa relation avec le dernier système de Sony. « Ce patch n’est que la première étape du travail sur la PS5. Nous vous ferons savoir quand nous aurons plus de nouvelles à partager! » il écrit.

