The Last of Us 2 prend en charge le contrôleur DualSense sur PS5, mais que se passe-t-il exactement?

Voulez-vous l’aventure d’action Le dernier d’entre nous 2 sur le PS5 jouer? Ensuite, vous pouvez même profiter du retour haptique du contrôleur DualSense.

Sony publie actuellement des mises à jour pour les jeux PS4 afin d’assurer la compatibilité avec la PS5. Certains titres bénéficient alors des fonctions de la console next-gen comme de meilleures performances ou des temps de chargement plus rapides. Naughty Dogs «The Last of Us 2» offre même une fonctionnalité spéciale ici: il prend en charge le contrôleur DualSense.

Jouez à The Last of Us 2 sur PS5 avec un retour haptique

Comme le rapporte GamesRadar, vous pouvez vous sentir dans « The Last of Us 2 » par exemple lors de la prise de vue avec le Inclinez la tension du tendon à propos du déclencheur adaptatif. Le contrôleur transmet également visiblement a tiré sur des adversaires. Commencez-vous le Moteur d’un bateau, puis le contrôleur DualSense vibre. De plus, vous obtenez un retour haptique si vous contre Se heurte à des obstacles ou marche dans les virages.

© VOUS / Naughty Dog

Mais ce n’est pas tout. Parce que le Le contrôleur s’allume en vertpour refléter l’atmosphère de l’écran de chargement. Comment cela affecte exactement le jeu et si cela est bénéfique pour le gameplay, vous pouvez 19 novembre 2020 découvrez par vous-même quand la PS5 apparaît et que vous jouez « The Last of Us 2 » dessus.

Que ce soit un spécial Version PS5 du jeu n’est pas encore clair. Nous vous arrêtons PlayCentral.de À jour.

