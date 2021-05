The Last of Us 2: Obtenez le correctif de performance pour PS5 maintenant

Le populaire Le dernier d’entre nousLa série de jeux de Naughty Dog a reçu la deuxième partie l’année dernière Le dernier d’entre nous 2 une suite digne qui deviendra un best-seller. Même s’il y a beaucoup à discuter sur le développement de la jeune héroïne Ellie, le nouveau jeu de la série s’est avéré convaincant à la fois visuellement et en termes de contenu. De plus, l’aventure d’action a été remplie de nombreux prix.

Qui est le jeu conçu pour la PS4 maintenant sur la nouvelle console de nouvelle génération PS5 veut jouer, Naughty Dog et Playstation en proposent désormais un patch de performance gratuit à.

Quand le patch de performance sera-t-il disponible pour la PS5? La mise à jour de la PS5, demandée par de nombreux joueurs de la communauté, est disponible désormais via le Playstation Store disponible pour le téléchargement.

Et c’est comme ça que ça marche: Aussitôt que Patch 1.08 pour The Last of Us 2 sur le vôtre Console PS5 est installé, il vous sera proposé un commutateur dans les options d’affichage, entre un Objectif de fréquence d’images de 30 FPS ou 60 FPS pour sélectionner. Cela vous permet de choisir votre fréquence d’images préférée – en ligne avec le reste des améliorations qui font partie de la Rétrocompatibilité PS5 avec les jeux PS4 sont. Cela comprend environ un résolution améliorée, temps de chargement plus rapides et beaucoup plus. D’autres optimisations sont prévues et devraient également prendre en charge la Contrôleur DualSense inclure.

Naughty Dog ajoute:

«L’équipe a examiné de près le matériel PS5 et les capacités qu’il a ouvertes depuis son lancement l’année dernière, et nous sommes ravis de voir ce que l’avenir nous réserve. Ce patch n’est que la première étape de notre travail sur PS5. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus de nouvelles pour vous! «

The Last of Us: PS5 Remake, Part 3 Ideas et HBO Series

Pendant ce temps, le patron de Naughty Dog, Neil Druckmann, est ouvert à une autre partie de la série de jeux: vous avez déjà des idées initiales pour Le dernier d’entre nous 3 collectées, mais selon le studio de développement, il faudra un certain temps avant que le jeu n’apparaisse. Neil Druckmann a souligné dans une récente interview que vous voulez prendre votre temps pour développer l’histoire et la mettre en œuvre et ne voulez rien précipiter. En outre, la rumeur dit que le studio travaille sur un Remake PS5 de The Last of Us travail. Il n’y a pas encore de détails.

En attendant, la production prend son envol Série The Last of Us Formes. Le diffuseur américain HBO, qui a déjà tourné avec succès «Game of Thrones», a pour les rôles principaux Bella Ramsey (« Game of Thrones ») en tant que Ellie et Pedro Pascal (« Le Mandalorien ») trouvé comme Joel. Gabriel Luna (« Terminator: Dark Fate ») représente le frère de Joel, Tommy. En termes de contenu, la série est initialement basée sur le premier jeu, mais pourrait également couvrir la partie 2 avec une autre saison. Le directeur créatif Neil Druckmann est personnellement impliqué dans l’adaptation. Une date de sortie est probable au plus tôt en 2022 respectivement.